È morta la mamma di Anna Tatangelo, dopo una lunga malattia

Un grave lutto ha sconvolto in questi minuti la nota cantante ciociara Anna Tatangelo. La mamma Palmira Vinci è morta all’età di 67 anni. La donna era molto conosciuta nella cittadina di Sora, in provincia di Frosinone, dove viveva con la famiglia anche perché vendeva le ciambelle al mercato il giovedì con il suo bancone.

Anna Tantangelo in alcune interviste tv aveva parlato dell’amata mamma definendola “un carrarmato” in quanto durante una lunga malattia che aveva dovuto affrontare gli anni scorsi non si mai persa d’animo. Malattia che sembrava essere stata risolta, poi c’era stata una caduta in casa ad agosto fino alla tragica notizia della morte di queste ore. I funerali saranno celebrati domani alle 15 e 30 presso la chiesa dei padri passionisti. Palmira lascia, il marito, i figli e gli amati nipotini.