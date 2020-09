E' morta la mamma di Enrico Papi. L'ultimo messaggio: "Il tuo amore superato solo dal mio"

Grave lutto per Enrico Papi. Il conduttore televisivo ha perso in queste ore la mamma Luciana, 81 anni, morta a seguito di una malattia. Solo quattro giorni fa, nel giorno del compleanno della donna, Papi aveva condiviso una tenera dedica su Instagram: "L’amore che un figlio prova per la propria mamma può essere superato solo da quello che la mamma prova per il proprio figlio. Buon compleanno mamma".

Il presentatore non ha ancora commentato ufficialmente l'accaduto. Originario di famiglia borghese, il padre Samuele era commerciante d'auto, mentre la madre possidente terriera. Proprio tre anni fa l'intera famiglia era stata ospite di Barbara d'Urso nel corso di una puntata di Domenica Live, dando sfoggio di una complicità familiare esemplare.

Impegnatissimo sul fronte professionale, Papi è oggi in onda con due trasmissioni su Tv8. Non solo 'Vite da copertina' che conduce insieme a Rosanna Cancellieri, in palinsesto dal lunedì al venerdì alle 17.30, ma anche 'Guess my age - indovina l'età', il format giunto alla 4ª edizione, divenuto in poco tempo un appuntamento quotidiano del preserale.