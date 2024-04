Morta la mamma di Gene Gnocchi: "Ci ha lasciato"

"Mamma Adriana ci ha lasciato". Così, con poche parole, Gene Gnocchi condivide su Instagram il dolore per la scomparsa dell'amata mamma. Il comico 69enne ha pubblicato una foto in cui la donna sorride, felice, a un evento di famiglia.

La signora Adriana lascia 6 figli, tra cui anche Charlie - noto conduttore radiofonico - che sui social pubblica un'altra sua foto, ma di molti anni fa, in bianco e nero. "Mamma Adriana era forte, rock and roll, sempre bella e sorridente" scrive, ricordandola con grande amore: "Non la piegava niente, una parola buona per tutti, 10000 aneddoti. Amava la vita e ci ha fatto vivere felici".

La signora Adriana aveva una sua trattoria a Fidenza, che ancora oggi gestiscono i figli - oltre ad un'altra, a Parma - tranne Gene e Charlie che hanno intrapreso una carriera nel mondo dello spettacolo. "L'ho conosciuta, una donna straordinaria. Ti abbraccio fortissimo" scrive Simona Ventura a Gene Gnocchi, e sono tanti gli amici e i colleghi del comico che si uniscono al cordoglio.