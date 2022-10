È morta Eileen Ryan, attrice e madre di Sean Penn

Eileen Ryan, attrice del piccolo e grande schermo diretta dal defunto marito, l'attore e regista Leo Penn, e dal figlio Sean Penn, vincitore di due premi Oscar, è morta domenica 9 ottobre nella sua casa di Malibù, in California, all'età di 94 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato da un portavoce della famiglia. Ryan aveva un altro figlio, il compositore e cantautore Michael Penn, mentre il figlio più giovane, l'attore Chris Penn, è morto nel 2006 all'età di 40 anni per complicazioni cardiache.

La carriera di Eileen Ryan

Nata come Eileen Rose Annucci a New York il 16 ottobre 1927, abbandonò la sua carriera di attrice televisiva negli anni '60 per diventare madre a tempo pieno. Tornò a recitare nel 1986 apparendo nel film "A distanza ravvicinata" (1986) del regista James Foley, dove interpretava la nonna dei personaggi interpretati dai figli Sean e Chris Penn. Da allora ha interpretato diverse piccole parti in una ventina di film, tra i quali "Berlino - Opzione zero" (1988) diretta dal marito Leo Penn (1988), "Gente del Nord" (1989) di Ted Kotcheff (1989), "Parenti, amici e tanti guai" (1989) di Ron Howard (1989), "Lupo solitario" (1991) del figlio Sean Penn, "Tre giorni per la verità" (1995) sempre di Sean Penn, "La mia adorabile nemica" (1999) di Wayne Wang, "Magnolia" (1999) Paul Thomas Anderson, "La promessa" (2001), ancora di Sean Penn, "Tutti gli uomini del re" (2006) di Steven Zaillian (2006).