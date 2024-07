Maria Rosaria Omaggio, l'ultima intervista: "Volevo un figlio, l'ho cercato tanto"

Maria Rosaria Omaggio è morta oggi all'età di 67 anni a causa di una lunga malattia. Alle sue spalle cinquant'anni di carriera, tra tv, cinema, radio e scrittura di libri: un passato denso di esperienze quello dell'attrice nata a Napoli ma da tempo residente a Roma, voluta personalmente da Oriana Fallaci affinché la interpretasse nel film Walesa - L'uomo della speranza di Andrzej Wajda, come lei stessa raccontò nella sua ultima intervista rilasciata al Corriere lo scorso 7 giungo. "Oriana Fallaci gli aveva parlato di me, riteneva che le assomigliassi. E Wajda me la fece interpretare: nel film sono la giornalista che intervista il leader di Solidarnosc. I polacchi sanno distinguere il talento dal gossip" raccontò lei, negando che Wajda avesse in un primo momento pensato a Monica Bellucci per quel ruolo: "Non consona allo spessore intellettuale e cinematografico del grande regista", disse della collega.

La vita privata di Maria Rosaria Omaggio

Maria Rosaria Omaggio ha avuto quattro compagni nel corso della sua vita, ma solo uno è diventato suo marito. "Ho sposato solo il primo, Salvatore Vanacore, impresario dello spettacolo conosciuto a Canzonissima. Siamo rimasti insieme per 14 anni. Le altre sono state convivenze", aveva ricordato l'attrice pur ammettendo di non avere memoria della durata di ogni rapporto. "Dai 4 ai 7 anni, credo. Sono per la qualità, non per la quantità (...) Ciò che loro sono stati continuano a essere. Ora vivo sola. Da quando, non lo so". Quanto ai motivi che avevano determinato la fine di quelle relazioni Omaggio aveva riferito della sua indipendenza che contrastava con le volontà dei suoi partner: "A un uomo piace molto che la sua donna sia dipendente. Io non lo ero", disse. Se li avrebbe perdonati per qualche scappatella? "Sì, pur sapendo che la cosa non sarebbe stata reciproca".

Il dolore per non avere avuto figli

Maria Rosaria Omaggio non ha avuto figli, mancanza che le ha generato molta sofferenza. "Mi manca moltissimo. Ho fatto di tutto per rimanere incinta, incluso un intervento all'utero. A 25 anni persi la mamma. Mi restava Antonio, il mio fratello maggiore, medico, ma di recente se n'è andato per un linfoma. Oggi ho solo un nipote di 46 anni e il ruolo di “goodwill ambassador” per i bimbi dell’Unicef" confidò l'attrice: "Uso un'espressione inadeguata, che però rende l'idea: un figlio è un'assicurazione affettiva. Speri che ti voglia bene, no? Il richiamo del sangue conta. La famiglia si sente, esiste, vibra". Se avrebbe rinunciato a recitare pur di diventare madre? "Non serviva. Sarei riuscita a sostenere entrambi i ruoli. Ma non da sola. Senza l'aiuto dell'altro, non ce la fai", aggiunse ancora Omaggio che sulla pratica dell'utero in affitto aveva le idee chiare: "No, no. Non voglio nulla a tutti i costi, tantomeno un figlio. Lei avrebbe accettato di diventare padre ricorrendo a un donatore? Non lo avrei fatto neppure con un ovulo mio e il seme del mio uomo".

Negli ultimi anni Maria Rosaria Omaggio non aveva uomo accanto. "Purtroppo non sono innamorata. Se lo fossi, vivrei con un uomo. Gli amori si costruiscono giorno per giorno, come la vita. Però è più facile che sia la donna a tenere accesa questa fiamma" aveva detto. E alla domanda "che cosa lascerà?" posta alla fine di un'intervista che oggi si rilegge con la consapevolezza della sua assenza: "Ciò che ho seminato. Notizie di me. Segnali di vita", rispose.