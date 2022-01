Lutto per Fabio Rovazzi: il ricordo è commovente

Fabio Rovazzi ha dovuto salutare la sua nonna, la signora è morta il 17 gennaio. Lo youtuber ha condiviso sui social tre foto e un toccante omaggio in cui ha parlato dell'infanzia e degli ultimi giorni vissuti con l'amata nonna. Immancabili le partite a carte in cui Fabio perdeva sempre, come dimostra il tenero video condiviso sui social dove in tre stanno giocando con delle grandi carte, o gli "interrogatori" per capire se stesse mangiando bene e per capire se nella sua vita c'era l'amore. Le bellissime parole di Rovazzi:

"Ti avevo comprato delle carte giganti perché ultimamente iniziavi a vederci meno ma nonostante questo riuscivi sempre a battermi e vincere in modo incredibile. Hai sempre preferito agire un po' nell’ombra, ma sei sempre stata attenta a tutto. Un'agente segreto di famiglia, ma gentile e con un cuore grande come un palazzo. Mi mancheranno i tuoi interrogatori alimentari e sulle mie relazioni. Incredibile come a natale eri con noi e nel giro di pochi giorni ci hai lasciato… Certo scegliere proprio il giorno prima del mio compleanno… Vabbè un giorno ne discuteremo… Sono felice di pensare che ora hai finalmente raggiunto il nonno che da due anni ti aveva lasciata sola. Quanto ti mancava da 1 a 100?".

"Immaginarvi di nuovo insieme è la cosa che mi rende l’uomo più felice del mondo Ieri sono tornato indietro e sono corso a darti un bacino sulla fronte perché dentro di me sapevo che ci stavi salutando. Ciao Nonna, ti voglio immensamente bene", impossibile non commuoversi con le parole di Fabio Piccolrovazzi, vero nome del cantante.

I nonni sono sempre i nonni e in molti hanno commentato esprimendo la loro vicinanza a Fabio, Nina Zilli ("Nonni patrimonio dell’umanitá. Crescere con loro al nostro fianco, è sicuramente uno dei regali più belli della vita. Ti abbraccio forte"), Javier Zanetti ("Mi spiace tanto Fabio, un forte abbraccio a tutta la famiglia"), Gianluca Gazzoli ha scritto "Ti abbraccio forte", Luca Ward ha lasciato un cuore, come anche Annalisa, Nek invece "Condoglianze Fabio".