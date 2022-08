Il lato privato di Olivia Newton-John: l'amore per il marito John e la figlia Chloe

E' stato John Easterling ad annunciare la morte di Olivia Newton John. Suo marito dal 2008, accanto a lei ha combattuto la lunga battaglia contro il cancro insieme con la figlia Chloe Lattanzi, avuta dal precedente matrimonio. Una vita intensa dal punto di vista professionale e privato, quella dell'attrice australiana, scomparsa in queste ore all'età di 73 anni a seguito del peggioramento delle condizioni dovute al cancro al seno.

"Olivia è stata un simbolo di trionfi e speranza per oltre 30 anni, grazie alla condivisione del suo viaggio contro il cancro al seno", ha fatto sapere John, di professione produttore e presidente della Amazon Herb Company, nell'ultimo attestato di stima nei confronti della moglie, con cui è convolata a nozze quattordici anni fa. Insieme i due partecipavano ai red carpet, insieme condividevano il dolore dei momenti più complessi. Come quando, nel 2019, l'attrice dovette re imparare a camminare e si disse "fortunata" per "avere un marito meraviglioso al mio fianco e mia figlia che viene a farmi visita".

Chi è la figlia Chloe

La figlia è invece Chloe Lattanzi, classe 1986, avuta dall'ex marito, l'attore Matt Lattanzi. Un amore viscerale quello che ha legato madre e figlia, accomunate non solo dal legame di sangue ma anche dalle stesse passioni: anche Chloe, proprio come la madre, ha infatti avviato una carriera nella duplice veste di attrice e cantante. Insieme, le due hanno anche registrato il brano Window In the Wall, lo scorso anno, nel 2021. "Ho pensato che fosse un bellissimo messaggio e ho pensato a Chloe con cui registrarlo. Mi è appena venuto in mente", ha fatto sapere all'epoca Olivia.

Colonna portante della mamma nei momenti più difficili, Chloe possiede una fattoria di marijuana in Oregon. Non a caso, la madre ha infatti trovato sollievo dalla malattia grazie all'uso della cannabis medica. E' suo il messaggio più commovente condiviso in queste ore: un vero e proprio "album dei ricordi" condiviso a mezzo social, dall'infanzia all'età adulta. In basso, il video interpretato da Olivia e dalla figlia.

Di seguito, invece, tutti i familiari, che vengono citati nella lista completa a conclusione della nota stampa di Easterling, diffusa nelle ore successive alla scomparsa: "Suo marito John Easterling; la figlia Chloe Lattanzi; la sorella Sarah Newton-John; fratello Toby Newton-John; nipoti e nipoti Tottie, Fiona e Brett Goldsmith; Emerson, Charlie, Zac, Jeremy, Randall e Pierz Newton-John; Jude Newton-Stock, Layla Lee; Kira e Tasha Edelstein; e Brin e Valerie Hall".