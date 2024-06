È morta Rosalina Neri, la Marylin italiana. Il ricordo di Gerry Scotti: "Ho imparato molto da te"

È morta all'età di 96 anni Rosalina Neri, l'attrice e cantante nota per aver lavorato con Strehler e che portò in teatro Testori e Gadda. Conosciuta anche con il soprannome della Marylin Monroe italiana ha avuto una carriera lunga più di settant'anni in cui è stata anche ballerina e soubrette.

Nata ad Arcisate, in provincia di Varese, esordì sul palcoscenico nel 1957 con il teatro musicale di Renato Rascel e Garinei e Giovannini. La Rai dell'epoca non la riteneva adatta al pubblico televisivo, però lei la smentì: negli anni '60 sposò Jack Hylton, un miliardario, e si trasferì a Londra: lì divenne una star televisiva grazie al suo programma "The Rosalina Neri Show".

Quando tornò in Italia tornò a recitare a teatro, tra musica e prova, tra la Scala e il Piccolo di Milano. Strehler la volle tra gli interpreti della Grande magia di Eduardo. Nel 2020 era tornata al cinema nel film I predatori di Pietro Castellitto. L'ultima apparizione cinematografica.

Su Instagram Gerry Scotti ha voluto ricordarla condividendo una sua bellissima foto e un dolce messaggio: "Addio Rosalina, donna magnifica, attrice completa, amica vera. Ho imparato tanto da te".