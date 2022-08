Rossana Di Lorenzo, addio all'attrice romana zia di Pino Insegno: interpretò la moglie di Alberto Sordi

È morta Rossana Di Lorenzo nota attrice romana, "moglie" di Sordi nel film "Le coppie" e zia di Pino Insegno. I funerali si svolgeranno il 16 agosto alle 9,30 nella chiesa di San Francesco Saverio alla Garbatella. Di Lorenzo è morta sabato 13 agosto, all'età di 84 anni, nella sua abitazione romana. A dare l'annuncio è stato il nipote Pino Insegno.

Rossana Di Lorenzo era nota soprattutto per i ruoli della moglie di Alberto Sordi sia nell'episodio "La camera" nel film "Le coppie" (per il quale ottenne una candidatura come migliore attrice non protagonista ai Nastri d'Argento nel 1971) e anche nel film "Il comune senso del pudore", diretto proprio da Sordi. Di Lorenzo ha poi interpretato il ruolo di Erminia nel film "Vacanze di Natale" di Carlo Vanzina. L'attrice ha recitato anche in "Il presidente del Borgorosso Football Club", "Permettete signora che ami vostra figlia?", "Cuori nella tormenta", "L'assassino è quello con le scarpe gialle", "Letti selvaggi".

Pino Insegno sui social ha scritto: "Ieri ci ha salutati mia Zia, Rossana Di Lorenzo, la prima e grande indimenticata Erminia di 2 film con Sordi/Giacinto, moglie di Mario Brega in Vacanze di Natale e tanti altri e soprattutto una grande donna semplice e sorridente. Ora sarai riabbracciata da tutti quelli che hai e ti hanno amato: tuo fratello Maurizio Arena, tua madre, tuo padre, tuo figlio, mia Mamma, salutameli tutti, ma mancate tanto!".