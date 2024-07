Morta Shannen Doherty: aveva organizzato il suo funerale e quando scoprì i tradimenti del marito

È morta a 53 anni Shannen Doherty, l'attrice iconica di Streghe e Beverly Hills 90210. Da anni combatteva con un tumore che dal seno si era esteso al cervello e poi alle ossa. Questi ultimi anni però oltre ad essere scanditi dalle sofferenze fisiche e da una sempre più crescente consapevolezza del suo destino in merito alla malattia, sono complessi anche a livello sentimentale.

Il divorzio da Kurt Iswarienko

Era il 24 aprile 2023 quando Shannen Doherty annunciava il divorzio, dopo 11 anni, dal marito Kurt Iswarienko. L'attrice, infatti, aveva scoperto poco prima di farsi operare al cervello che Kurt la tradiva da due anni. Secondo quanto aveva raccontato a People, solo pochi giorni fa, il 24 giugno aveva dichiarato che secondo lei Iswarienko stava cercando di ritardare la chiusura degli accordi per il loro divorzio per evitare di pagarle il mantenimento.

"Semplicemente, non è giusto che a Kurt venga permesso di prolungare il nostro divorzio nella speranza che io muoia prima che gli venga richiesto di pagarmi gli alimenti, mentre continua a vivere la sua vita e a sottrarsi alle sue responsabilità nei confronti della moglie morente da più di 11 anni", aveva raccontato aggiungendo anche che lui spendeva "migliaia di dollari in medical spa, gioiellerie, da Gucci e in voli aerei... e sostiene allo stesso tempo di non avere fondi sufficienti con cui sostenermi". L'attrice aveva richiesto circa 15mila dollari al mese, più altri 9mila per coprire le spese legali, oltre a 11mila di spese aggiuntive.

I problemi finanziari dell'attrice

Le richieste della Doherty erano soprattutto legate al fatto che per colpa della malattia non poteva più lavorare: "Oggi praticamente tutto il reddito che guadagno è il reddito residuo del lavoro svolto prima del matrimonio". "Sono inorridita dal fatto di non riuscire a mantenere una relazione insieme - aveva dichiarato poco dopo la notizia del divorzio - Ho fallito tre volte nel matrimonio, ma credo ancora nell'amore". In passato, Shannen aveva parlato della possibilità di avere dei figli con Iswarienko poi svanita per il timore dell'età avanzata e della malattia.

I funerali di Shannen Doherty

L'attrice aveva già previsto tutto. Lei sapeva che purtroppo dalla malattia non sarebbe guarita e così aveva già lasciato indicazioni per il suo funerale. "Ho un sacco di clausole per il mio funerale, in primis la lista degli invitati deve essere breve. Vorrei solo persone che vogliono veramente essere lì. C'è un sacco di gente che penso si presenterebbe e che non voglio ci sia", aveva dichiarato. Poi senza fare nomi aveva chiarito che alcune persone avrebbe preferito non partecipassero alla cerimonia: "Non li voglio perché le loro ragioni per presentarsi non sono le ragioni migliori. Degli esempi? Sono persone a cui adesso non piaccio davvero, hanno le loro ragioni e va bene. Però vorrei coerenza. Non ti piaccio? Non ti presentare al mio funerale a fingere che ti importi. Ma lo faranno, perché è la cosa politicamente corretta da fare e non vogliono fare brutta figura, quindi voglio apparire bene. Voglio che il mio funerale sia sincero e anche una festa dell'amore. Non voglio che la gente pianga, che poi in privato dica: 'Grazie a Dio quella str***a è morta'".

"Ovvio che vorrei vivere ancora a lungo, però è bene che organizzi - aveva dichiarato - Credo che tutto sarà fatto a casa mia, dove passo la maggior parte dei momenti belli. Chi verrà sappia che dovrà essere una celebrazione d'amore".