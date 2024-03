Lutto a Mediaset, è morta Silvia Pizzi: il dolore di Gerry Scotti e Mara Venier

Mediaset si veste a lutto. Dopo una breve malattia è morta Silvia Pizzi. L'apprezzatissima hair stylist è stata per anni al fianco delle conduttrici e dei conduttori dei telegiornali di Cologno Monzese e di molti altri programmi televisivi. Silvia avrebbe compiuto a breve 43 anni.

Su Instagram si stanno moltiplicando i messaggi di cordoglio e dolore. Il primo è stato Gerry Scotti che ha ricordato la professionista con una foto e una dolcissima, quanto commovente, frase: "Ciao Silvia, ci hai lasciato troppo presto. Ci mancherà tutto di te". Barbara D'Urso su X ha voluto ricordarla così: "E alla fine sei volata via… Basta soffrire Silvietta… Nel mio cuore restano i tantissimi anni insieme, in ogni programma, ogni giorno… E quante spazzole, quanti phon, quanti ricci, quante pettinature… Quante risate… E, adesso, quanta tristezza…". Anche Mara Venier ha conosciuto e ha lavorato con Pizzi e su Instagram ha pubblicato una foto insieme a lei. Al cordoglio si è unita la direzione e la redazione di Tgcom24 che si stringono alla famiglia e al compagno Marco in questo momento di dolore.

Silvia sul suo profilo Instagram pubblicava molti dei look che curava per ospiti e presentatori: da Sophie Codegoni a Roberta Rei da Giorgia Venturini a Monica Bertini fino a Iva Zanicchi. Il giorno dopo la morte di Silvio Berlusconi, avvenuta il 12 giugno 2023, Silvia su Instagram aveva pubblicato una foto insieme a lui: "Sì, ce l'ho anch'io la foto con Silvio Berlusconi, l'uomo che i sogni li realizzava davvero", aveva scritto come didascalia dello scatto.