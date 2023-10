È morta Suzanne Somers, attrice di "Tre cuori in affitto" e "Una bionda per papà"

Suzanne Somers è morta a 76 anni. All'attrice, l'indimenticabile Chrissy Snow nella celebre sitcom degli anni Ottanta Tre cuori in affitto, era stato diagnosticato un tumore al seno vent'anni fa che si era ripresentato di recente: "Come qualsiasi paziente oncologico, quando ricevi quella temuta notizia, 'È tornato', ti viene un nodo allo stomaco. Poi indosso la mia armatura da combattimento e vado in guerra", aveva detto a Entertainment Tonight lo scorso luglio, "Questo è un campo di battaglia familiare per me e sono molto forte." Suzanne Somers si è spenta nella sua casa di Palm Springs, in California: "La sua famiglia si era riunita per celebrare il suo 77° compleanno il 16 ottobre", recita il comunicato che ha annunciato la sua morte: "Invece, celebreranno la sua vita straordinaria e vogliono ringraziare i suoi milioni di fan e seguaci che l'amavano profondamente". Accanto a lei c'erano il figlio Bruce e il marito Alan Hamel.

Oltre alla celebre sitcom di enorme successo tra il 1977 e il 1984 in cui Somers interpretava la bionda conquilina di Jack Tripper e Janet Wood, interpretati da John Ritter e Joyce DeWitt, negli anni '90, l'attrice è stata protagonista di un'altra sitcom, Una bionda per papà (Step by Step) con Patrick Duffy. Dopo la sua carriera di attrice Suzanne Somers ha creato un'azienda di fitness e ha scritto libri sull'invecchiamento, la menopausa, la bellezza, il benessere, il sesso e il cancro.