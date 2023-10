È morta la modella Tabby Brown, ex fidanzata di Mario Balotelli, aveva 38 anni

È morta a 38 anni la modella Tabby Brown. A confermare la notizia l'ex manager di Brown al The Sun senza però dare ulteriori informazioni sulle cause del decesso. In Italia era diventata nota per una storia d'amore con Mario Balotelli.

Chi era Tabby Brown

Brown era nata nel sud di Londra e nella sua carriera ha collaborato con rinomate riviste di moda, ma anche con Playboy, ha inoltre recitato nella serie televisiva "The Bachelor" che andava in onda su Channel 5. Oltre a lavorare come modella e a recitare in alcune pubblicità, di Canon, Virgin Atlantic, AX e Lynx, aveva un master in marketing e ha anche preso parte ad alcuni videclip di Snoop Dogg, BOB e Dizzee Rascal.

Tabby Brown era molto seguita sui social, il suo profilo Instagram conta ben 314 mila follower, ma il suo ultimo post risale a più di un anno fa: a febbraio 2022. Sotto a quello scatto sono moltissimi i commenti di cordoglio scritti dai suoi fan, come anche su Twitter.

Come accennato, in Italia era diventata nota per il legame, durato circa sette mesi, con Mario Balotelli. Nel 2013 in un'intervista al Mirror Tabby spiegò che lei era molto innamorata del calciatore, ma che la loro relazione era naufragata: "Mi sono davvero innamorata di Mario, contro il mio miglior giudizio. Mi ha detto che voleva che ci sistemassimo e avessimo una famiglia. Poi ho scoperto che stava per avere un bambino con la sua ex, c'erano storie continue su di lui che faceva feste con altre donne e tutti i messaggi 'lei è solo un'amica'. Così ho chiuso a novembre. Mario non poteva crederci e ha pensato di convincermi a tornare da lui. Quando ha capito che non c'erano possibilità l'ha presa molto male. Ma questo perché Mario non è mai stato scaricato da una donna. È abituato a ottenere esattamente quello che vuole". Tabby Brown ha avuto anche una relazione con il calciatore inglese Sterling oggi attaccante del Chelsea.