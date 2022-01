Il dolore di Fedez, è morta la zia: "Ero il figlio che non hai mai avuto, la tua lotta alla malattia lunga vent'anni"

E' morta l'adorata zia di Fedez. Nel pomeriggio di oggi l'annuncio del rapper attraverso le Instagram Stories. Un doloroso addio, condiviso pubblicamente dal cantante per celebrare il ricordo della donna che lo ha cresciuto "come un figlio" e che da ormai vent'anni combatteva contro una grave malattia.

"Mi hai cresciuto durante la mia infanzia, per te ero il figlio che non hai mai avuto - si legge su Instagram - Hai affrontato vent'anni contro un grande male, senza mai piegarti. Quando ci hanno detto della tua positività al covid, in cuor mio sapevo che sarebbe stato troppo anche per te". Nessun dettaglio aggiunto circa la natura della malattia che affliggeva la donna, per rispetto ed amore di riservatezza. Mai, del resto, il 32enne milanese aveva parlato di questo legame speciale, custodendolo nella zona di vita privata custodita con privacy.

E ancora: "Voglio convincermi che tu sia riuscita a trovare la pace che questa vita ingiustamente non ti ha mai voluto dare - scrive Federico - Ciao guerriera, ciao zia".

L'ultimo saluto, poi, è per i medici che hanno assistito la donna nei suoi ultimi giorni: "Grazie a tutti i medici i medici del reparto di pneuomologia dell'ospedale San Paolo - è la conclusione- Grazie per averci provato fino allultimo ma soprattutto grazie per la grande umanità".