Giulia De Lellis e Andrea Damante uniti nel dolore per la morte del loro cane

Una carrellata di immagini del suo piccolino, un disegno realizzato dalle nipotine e un messaggio carico d'amore: "Al mio migliore amico per sempre, Tommaso. Buon viaggio mio amore grande! Con il cuore rotto ti lascio andare consapevole del dono meraviglioso e prezioso che sei stato…Non mi vengono le parole, proprio a me che non mancano mai...Oltre ad avermi portato via queste, mi porti via anche un pezzo di cuore"così Giulia De Lellis cerca di elaborare il lutto per la morte di Tommaso, il cucciolo regalatole da Andrea Damante ai tempi della loro relazione e che è venuto a mancare nei giorni scorsi dopo mesi di cure e terapie che avevano tenuto l'influencer con il fiato sospeso.

Giulia De Lellis dopo aver diffuso la notizia della morte del suo piccolo Tommy si è presa una pausa dai social, o quantomeno ha interrotto quel filo diretto quotidiano con i followers attraverso le stories, poichè distrutta dal dolore per la scomparsa del suo miglior amico.

Al "cordoglio" si è unito anche l'ex Andrea Damante che con una stories su Ig ha espresso la sua vicinanza in un momento così difficile: "Ciao fratellone rimarrai per sempre il King!! Fai buon viaggio" scrive il dj.

Tommaso è stato l'ultimo regalo che Damante ha fatto a Giulia De Lellis e subito dopo la rottura tra i due, per un periodo, hanno condiviso la gestione del cane come si fa per i figli di genitori separati. Poi la decisione che Tommaso stesse solo con la "madre" e Damante si è preso un altro cucciolo, della stessa razza, al quale ha dato il nome Justin e che è entrato a far parte della nuova "famiglia" nata dalla relazione con Elisa Visari.