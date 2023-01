Carlo Verdone ricorda Jeff Beck: "Ascoltate la sua musica, ha reso più belli i miei anni migliori"

La notizia della morte Jeff Beck ha sconvolto il mondo della musica. Il grande chitarrista e cantante britannico aveva 78 anni. La sua morte è stata un fulmine a ciel sereno e come si legge sul tweet condiviso sul suo profilo Twitter: "A nome della sua famiglia, con profonda e profonda tristezza che condividiamo la notizia della scomparsa di Jeff Beck. Dopo aver contratto improvvisamente la meningite batterica, è morto serenamente ieri".

Un lutto che ha segnato i suoi fan di cui fa parte anche Carlo Verdone che su Instagram ha scritto una commovente lettera in cui ha raccontato quanto la musica di Beck lo abbia ispirato e di quando ebbe la possibilità di incontrarlo e parlarci.

"La notizia della morte di Jeff Beck, uno tra i più grandi chitarristi sulla faccia della terra, mi riempie di sconforto - scrive Verdone -. La legge della nostra breve vita va accettata, ma quando scompare un personaggio che è stato un punto di riferimento della tua giovinezza con la sua musica sempre in evoluzione fino al suo ultimo album di alcuni mesi fa, ti fai l'idea di una carriera che potrà ancora andare avanti".

"Ho visto un suo memorabile concerto a Londra e quasi tutti quelli che fece un Italia. Qui siamo all'Auditorium di Roma - spiega facendo riferimento alla foto che li ritrae insieme che Verdone ha pubblicato su Instagram -. Volli conoscerlo e dirgli grazie per aver reso più belli i miei anni migliori. Siamo certamente tristi ma dobbiamo anche esser felici che la vita ci abbia fatto questo dono: lui e la sua chitarra".

"Questo immenso talento andrà ricordato e celebrato per sempre. Gli dobbiamo tanto. Umile, di poche parole, generoso col suo pubblico, ha fatto avvicinare tanti giovani alla chitarra elettrica e al gusto raffinato della vera musica", ha scritto ancora il regista.

Poi un appello dal cuore rivolto a chi ancora non ha mai ascoltato la musica di Jeff Beck: "Ascoltate, vi prego, Midnight Walker del suo ultimo lavoro. Chi non conosceva Beck può aver un'idea di chi fosse e non lo perderà più di vista. Grazie per tutto, grande immenso Jeff".

Chi era Jeff Beck

Beck è stato uno dei pionieri della chitarra rock. Con la sua musica e la sua tecnica ha influenzato intere generazioni di chitarristi. Beck era nel Pantheon del rock insieme a Eric Clapton, Jimmy Page e Jimi Hendrix. Nella sua lunga carriera ha vinto otto Grammy Awards ed è stato inserito due volte nella Rock and Roll Hall of Fame: una volta con gli Yardbirds nel 1992 e nel 2009 come artista solista.

Ha suonato con alcuni dei più grandi musicisti regalando esibizioni indimenticabili: Luciano Pavarotti, Macy Gray, Chrissie Hynde, Joss Stone, Imelda May, Cyndi Lauper, Wynonna Judd, Buddy Guy.