Diego Armando Maradona Jr: "Ho scoperto che mio padre era morto dal letto di un ospedale"

Per la prima volta in diretta hanno parlato Diego Armando Maradona Jr e sua madre Cristiana Sinagra. Hanno ricordato e commentato la scomparsa del grande campione. Il figlio di Maradona è stato ricoverato in ospedale per colpa del Covid e quindi non è potuto stare vicino al padre.

"Ero sul letto d'ospedale - ha raccontato Maradona Jr -. Mi è arrivato un messaggio da un giornalista mio amico dall'Argentina che mi diceva solo 'ma hai letto i giornali?' non mi diceva cosa fosse successo. La mia prima reazione è stata accendere la tv e poi mi ha chiamato mia moglie e mi ha dato la conferma".

Anche Cristiana Sinagra, la madre di Maradna Jr, ha raccontato come ha scoperto la morte del padre di suo figlio: "Io ho scoperto della morte di Diego dalla tv, stavo guardando te Barbara, Pomeriggio Cinque. Il mio primo pensiero è stato per Diego, volevo che qualcuno in ospedale andasse da lui per sostenerlo. Era già provato per il Covid".

"Meritava di godersi di più i suoi nipoti e di poter vivere una vita vicino alla persone che veramente gli volevano bene. Io sono molto religioso e penso che arrivi la fine del cammino per ognino di noi. Il cammino di Dio è perfetto. Voglio rimanere con i bei momenti che ho passato con lui, sono stato felice, ho provato ad essere un buon figlio. Io sono stato felice con mio padre. E' valsa la pena, anche se per poco tempo".

"Per colpa di questo virus ho avuto una polmonite bilaterale - ha spiegato Maradona Jr - e come tutti sanno un paziente in guarigione non si può neanche sognare di prendere un aereo. Io ho una certezza, quando mi diranno che potrò prendere l'aereo andrò da mio padre, per dargli un bacio".

Maradona abbandonato dalle figlie?

Barbara D'Urso ha anche affrontato il tema del presunto abbandono delle sorelle: "Le sorelle erano in questa chat, mi pare assurdo che avessero abbandonato Diego, no?" ha chiesto la conduttrice.

Diego Jr ha poi spiegato che chiunque abbia pubblicato le loro chat private ha commesso una "grave mancanza di rispetto, non hanno neanche coperto il mio numero. Noi figli ci eravamo riavvicinati per il bene di nostro padre. La situazione è molto complicata, ingarbugliata, non posso esprimere un giudizio, c'è un'indagine in corso".

Sui nuovi presunti figli di Maradona, Diego Jr ha detto: "Le lotte vanno fatte in maniera civile, chiedere la riesumazione del corpo di una persona morta 48 ore prima mi pare un'oscenità. Se davvero sono miei fratelli li accoglierò a braccia aperte, ma non ci si comporta così".

Cristiana Sinagra contro chi ha parlato male di Maradona

"Notizie non vere, buttate così per mancanza di rispetto. Ho sentito parlare tanta gente senza rispetto, che ha tirato giù diffamazioni per le quali pagherà. Chiunque si è permesso di parlare di una persona che non ha mai vissuto. Chi parla deve sempre pensare alla sofferenza di chi ama quella persona".