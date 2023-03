La morte di Maurizio Costanzo taciuta al GF Vip, l'amaro sfogo di un ex concorrente

Davide Donadei si è raccontato in un'intervista che ha ripercorso la sua esperienza al Grande Fratello Vip, ma non solo. Durante la sua permanenza nella casa, infatti, è successo che sia mancato Maurizio Costanzo, tributato meritatamente per giorni da tutta la tv italiana. Tuttavia, nessuna comunicazione in merito è stata data ai concorrenti del reality di Canale 5, decisione non gradita dall'ex tronista di Uomini e Donne rimasto molto affezionato all'entourage di Maria Filippi, moglie del conduttore e giornalista.

"La redazione di Uomini è Donne è come una famiglia per me. Quando ho saputo di Maurizio Costanzo, mi sono domandato: perchè non hanno detto nulla? In puntata sicuramente una frase rivolta a Maria ci sarebbe stata, visto anche i rapporti di molti di noi con i suoi programmi. Tanta gente se è lì deve dire grazie a Maria. Mi è dispiaciuto molto" ha commentato Donadei alla rivista Superguida Tv.

L'esperienza al Grande Fratello Vip

Terminata la sua permanenza nel reality, Davide Donadei ha tracciato un bilancio positivo, ammettendo di aver rincorso l'obiettivo di essere scritturato come concorrente anche nelle precedenti edizioni. Per quanto riguarda gli altri concorrenti, l'ex concorrente ha considerato Oriana Marzoli come la più stratega, Alberto De Pisisi la più grande delusione e Daniele Dal Moro la più bella scoperta. E sulla sua squalifica: "Daniele è una persona intelligente, ti posso dire che dopo sei mesi e mezzo era anche arrivato un po’ ad essere ‘bollito’. Non si è regolato nell'atteggiamento, ma non credo che lui volesse assolutamente fare del male a Oriana" ha affermato, "Per le dichiarazioni contro il Grande Fratello, beh dobbiamo stare a vedere cosa avrà da dire e poi magari posso giudicare". Chi vincerà? Secondo lui, a giocari la finale saranno Oriana e Nikita Pelizon.