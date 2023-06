È morto Pier Francesco Forleo, il marito della figlia di Mara Venier

È morto nella notte Pier Francesco Forleo, direttore della Direzione Diritti Sportivi della Rai, e marito di Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier. A rendere nota la notizia il presidente Rai Marinella Soldi e l'amministratore delegato, Roberto Sergio; al momento Ferracini non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla scomparsa del marito, Mara invece ha condiviso un post su Instagram nel quale ringrazia il genero per la "gioia" che ha portato nelle loro vite.

"La perdita di Pier Francesco Forleo - si legge nella nota di Viale Mazzini condivisa da Sergio sui social - ci lascia sgomenti. Professionista impeccabile, dalla solida e variegata esperienza professionale, era da anni un punto di riferimento nel cruciale settore dei Diritti sportivi della nostra azienda. Ci mancherà non solo la sua grande capacità di analisi e direzione di aspetti finanziari e gestionali complessi, ma la sua cifra umana speciale. Affabile e signorile, Pier Francesco Forleo è stato sempre capace di un proficuo gioco di squadra, con grande giovamento dell'azienda e dei colleghi tutti, di cui ha saputo far emergere i tratti migliori, motivandoli e aiutandoli a crescere. Ai familiari inostri pensieri e le condoglianze nostre e di tutta l'azienda".

Chi era Pier Francesco Forleo

Pier Francesco Forleo, nato a Firenze nel 1962, dopo la laurea in Economia e Commercio era entrato in Rai nel 1997 prima lavorando nella Direzione Pianificazione e Controllo dell'Iri. Poi aveva fatto parte della struttura Reporting e Controllo Operativo nella direzione Amministrazione, Finanza e Controllo. La sua carriera nella tv di stato era poi continuata: ha ricoperto il ruolo di controller della Divisione Radiofonia e nel 2006 fu nominato Direttore degli Acquisti, coordinando operativamente dal 2010 il Codice degli appalti pubblici nei processi aziendali d'acquisto. Da marzo 2015 era il direttore della Direzione Diritti Sportivi e membro dello Sports Rights Committee e della Sports Right Assembly dell'UER.

Sulla sua vita privata si sapeva poco, l'unica informazione nota è che fosse il marito di Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier.