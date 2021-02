È morto un amico di Laura Chiatti: "Oggi è un giorno nero, ciao Fabrizio"

"Oggi è un giorno nero". Inizia così il lungo post di Laura Chiatti, che su Instagram saluta Fabrizio, un caro amico che purtroppo non c'è più.

L'attrice ha pubblicato una sua foto, scrivendo parole di grande affetto: "Hai portato via con te, il rosso della passione, il verde della speranza, il giallo dell'allegria, l'azzurro della tua energia, l'arancio della tua incredibile purezza e sincerità. Dicono che l'addio sia in realtà sempre un arrivederci, e sicuramente nel tuo 'arrivederci' ci hai trovati tutti li, noi, un girotondo di anime che ti ameranno per sempre, pronte a ballarti attorno con la mano alzata come facevi tu ogni volta, per ricordarci che la vita è bella".

Laura Chiatti, l'ultimo saluto per l'amico che non c'è più: "Aiutaci a capire"

Fabrizio era una caro amico di famiglia e la sua morte è un duro colpo per Laura Chiatti: "Ora però aiutaci, aiutaci a capire - scrive ancora, addolorata - Gli anni, le ore, gli occhi, ti cercheranno e non ti troveranno. Passeranno dentro i raggi del sole, ruoteranno intorno al collo di altre persone e si chiederanno dove sei. Ciao Fabrizio... Ciao amico". Sono tanti i messaggi di cordoglio che sta ricevendo l'attrice umbra da parte dei follower, così come tanta è l'incredulità di chi lo conosceva e si stringe al suo dolore.