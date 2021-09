E' morto il papà di Luca e Nicola Zingaretti, il doloroso messaggio d'addio: "Ti piangiamo insieme"

E' morto Aquilino Zingaretti, il papà dell'attore Luca e del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. E' stato l'interprete del Commissario Montalbano a darne annuncio attraverso il suo profilo Instagram. "Stamattina Aquilino Zingaretti, nostro padre, se n'è andato", si legge nel messaggio condiviso via social.

Il messaggio d'addio

"E' stato un papà magnifico e un uomo speciale", ha scritto Luca tra le Instagram Stories. E ancora: "A noi piace pensarlo felice per aver ritrovato la sua adorata Mimmi. Tutta la sua famiglia, figli, nuore e genero e nipoti lo piange insieme ai moltissimi che lo hanno apprezzato e che gli hanno voluto bene". Nessun messaggio, invece, da parte di Nicola, il cui ultimo post risale a sedici ore fa. Nessun cenno alla malattia che ha portato alla scomparsa dell'uomo né a problemi di salute che lo affliggevano.

Lo scorso ottobre era morta anche Emma Di Capua, madre di Luca e Nicola. "Tutti noi della famiglia l'avevamo amata disperatamente", aveva scritto Luca in quell'occasione.

Chi era Aquilino Zingaretti e il rapporto col figlio Luca

Ex funzionario di banca, si era separato dalla moglie quando i due fratelli erano ancora piccoli, ma in famiglia ha sempre regnato l'armonia. E' proprio al padre Aquilino che Luca, tra gli attori più amati della scena, deve tante delle sue passioni: "Sono appassionato di storia e devo tutto a lui, è il vero professore di casa - ha dichiarato in passato - Ce l’ha raccontata facendola diventare semplice e chiara e facendoci appassionare".

La famiglia di Luca e Nicola

Diversi, fin da piccoli, ma uniti, i fratelli Zingaretti, proprio grazie alla serenità che si respirava in famiglia. Oggi sono entrambi padri di figlie femmine: Nicola, che è sposato con l’ex compagna di scuola Cristina, lo è di Agnese e Flavia. L’attore, marito di Luisa Ranieri, ha due bambine: Bianca ed Emma. Per tutti oggi è un giorno di lutto, da affrontare l'uno al fianco dell'altro.

In basso, il messaggio d'addio di Luca Zingaretti al papà Aquilino e una foto insieme