Morto Bob Newhart, il "Papa Elf" del film con Will Ferrell

Il comico Bob Newhart, star delle serie TV "The Bob Newhart Show" e "Newhart", grandi successi Cbs negli anni '70 e '80, è morto oggi a Los Angeles. Aveva 94 anni. A quanto spiegato dal suo addetto stampa Jerry Digney, l'attore è deceduto dopo una serie di brevi malattie. Newhart era noto al pubblico più giovane anche come Papa Elf nel classico di Natale del 2003 "Elf", e più recentemente è apparso in tre episodi di "Young Sheldon", ma prima ancora in sei episodi di The Big Bang Theory, in cui interpretava il Professor Proton personaggio per cui nel 2013 ha vinto un Emmy.

La sua fama però risale al 1970 cin le sitcom The Bob Newhart Show (1972 – 1978) e Newhart (1982 – 1990), che gli valsero il plauso della critica e lo portarono nell'Olimpo tra i più grandi comici della storia della tv.

Nato il 5 settembre del 1929 a Oak Park, nell'Illinois, Newhart aveva studiato gestione aziendale prima di venire arruolato nell'esercito e di prestare servizio nella guerra di Corea. Dopo aver studiato per un breve periodo legge, abbandonò gli studi e fede per un periodo il contabile, la sua passione per lo spettacolo però lo portò a iniziare a fare l'interprete e lo scrittore di commedie. Venne poi scritturato dalla Warner Bros. Records e il resto è storia.