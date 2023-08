Giulia De Lellis, il cane muore mentre è in vacanza: lo sfogo dell'influencer

Cinque milioni di follower avevano imparato a conoscerlo in questi anni, ma oggi Tommy è venuto a mancare. È morto l'adorato cane di Giulia De Lellis ed è proprio l'influencer romana a darne notizia su Instagram attraverso una Stories: "Ciao amore mio", scrive inquadrando il cielo al tramonto. La notizia è arrivata a De Lellis durante le vacanze estive che sta trascorrendo a Ibiza insieme al compagno Carlo Beretta, erede della storica dinastia di armatori.

Il cane Tommaso, di razza spitz di pomerania, aveva appena tre anni e le era stato regalato dall'ex Andrea Damante, conosciuto negli studi di Uomini e Donne, quando ancora i due erano una coppia. A fine luglio Giulia aveva dato notizia dei problemi di salute: "Ha questo liquido che gli ha sospirato il cervelletto - ha scritto sul suo canale Telegram - che sta tornando. Oggi ha la risonanza da ripetere... Spero solo dicano presto qualcosa". Già in passato l'ex corteggiatrice si era presa cura in prima persona dell'animale, praticandogli l'aerosol ogni volta in cui era utile farlo, poiché i cani di questa razza possono presentare spesso problemi respiratori congeniti alla loro stessa razza. Ma le cure non sono state abbastanza.