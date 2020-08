Tiziano Ferro in lacrime, il cane è morto: "Ma adottateli da adulti, fate un gesto d'amore come me"

"Beau non ce l’ha fatta. Il suo cuore si è fermato durante la notte. La nostra gratitudine verso di voi non ha limite, nessun limite davvero". Così Tiziano Ferro annuncia su Instagram la morte del cane Beau, uno dei due doberman adottato ad aprile insieme al marito Victor Allen, produttore sposato l'anno scorso. L'animale era stato operato in queste ore a seguito di una emorragia interna. Aveva 8 anni.

"Gli unici quattro mesi della sua vita fuori da un canile, gli ultimi della sua vita ma quanto amore, quanto amore.... Adottate un cane adulto, pensateci se potete", prosegue Ferro, che vuole così lanciare un appello a quanti stanno pensando di adottare un amico a quattro zampe.

Morto il cane di Tiziano Ferro, l'apprensione delle ultime ore di vita

Nelle ultime ore Tiziano aveva avuto modo di incontrare il cane dopo il suo ricovero. I veterinari gli hanno permesso di vederlo 5 minuti nel cortile appena fuori la clinica e l'artista, appena lo ha visto, è scoppiato in lacrime, come raccontato da un video immortalato da Victor e condiviso sui social. Con i follower l'artista ha condiviso tutta l'apprensione per i problemi di salute del cane, fin dall'inizio, svelando ogni ansia ed emozione, anche la notte dell'intervento: "Ho passato tutta la notte a guardare questo angolo della stanza, tutta la notte fino a quando non è uscito il sole".

Il video commovente dell'adozione in canile

E' commovente il video pubblicato lo scorso aprile, in cui il cantate invitava ad adottare anziché acquistare e si immortalava insieme a Beau ed Ellie in canile. "Sono stati abbandonati perché non sapevano cacciare, aggredire e perché non essendo puri Dobermann non potevano concepire cuccioli da 3000 euro", aveva spiegato il cantante, "Loro sono la dolcezza più infinita, l’amore e la gratitudine che solo queste anime sanno dare". Poco tempo prima erano scomparsi gli altri due cani avuti dalla coppia, Piper e Benny.