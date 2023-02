Trovato morto l'attore Cody Longo, aveva 34 anni

È morto a soli 34 anni Cody Longo, attore protagonista della serie tv Hollywood Heights - Vita da popstar (visibile in italia su Mtv). La notizia è stata confermata al New York Post dalla moglie. "Cody - ha dichiarato Stephanie - era tutto il nostro mondo. I bambini e io siamo a pezzi, devastati. Era il papà migliore. Ci mancherà per sempre". La coppia ha tre figli: una bambina di sette anni, un figlio di cinque e il terzo di appena un anno.

Le dinamiche della morte non sono chiare: ad avvertire le forze dell'ordine la moglie che era a lavoro e non riusciva a contattarlo. Preoccupata per il marito aveva chiesto che la polizia controllasse le condizioni del compagno che in quel momento si trovava in un residence a Austin, in Texas. Al momento stava lavorando al film di David Moreton, "Do You Want to Die in Indio?". Quando gli agenti non hanno avuto risposta dopo che hanno bussato alla porta hanno forzato il portone e lo hanno trovato morto nel letto.

Secondo quanto dichiarato da alcuni suoi parenti Longo stava combattendo da anni con le dipendenze da alcol e droga e la scorsa estate sarebbe andato in un centro per disintossicarsi. Da segnalare che nel 2020 era stato arrestato per violenze domestiche dopo una lite con la moglie Stephanie, nel 2021 poi si dichiarò colpevole di aggressione per un reato minore nel 2021 dopo essere stato accusato di violenza sessuale nei confronti di una bambina di 9 anni.