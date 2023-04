È morto Arrigo, il figlio di Roberto Vecchioni: "Dopo tanto dolore è in pace"

"Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace. La famiglia chiede silenzio", queste le parole con cui Roberto Vecchioni ha annunciato, sui social, la morte del figlio Arrigo. Arrigo era il secondo dei quattro figli di Vecchioni, il primo avuto con Dario Colombo, la sua seconda moglie, sposata nel 1981. Della malattia di Arrigo non si sa nulla, nelle settimane precedenti non era stata data alcuna informazione, neanche sull'aggravarsi delle sue condizioni.

Arrigo lascia tre fratelli: una sorella più grande, Francesca, nata dal primo matrimonio del cantautore con Irene Brozzi; poi Carolina ed Edoardo. Edoardo, il più giovane, è affetto da sclerosi multipla: due anni fa ha pubblicato un romanzo, "Scelro", in cui ha raccontato la sua vita con la malattia. A lui il padre ha dedicato la canzone Le rose blu.

In un'intervista ad Avvenire nel 2017 disse che i suoi figli sono "quattro gioielli di diversità, hanno i loro difetti e hanno le loro attitudini". Nessuno di loro ha seguito le orme del padre, ma come Vecchioni ha specificato le scelte di vita sono difficili, ma loro sono forti e fantasiosi.