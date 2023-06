Morto Forleo, il commosso addio della moglie Elisabetta Ferracini: la foto con dedica

Dopo giorni di silenzio e un dolore immenso vissuto nella totale riservatezza, Elisabetta Ferracini è tornata sui social per dedicare un pensiero al marito Pier Francesco Forleo, dirigente Rai scomparso all'alba di venerdì scorso a 61 anni. Poche ma esaustive le parole usate a corredo di una foto che racconta il loro legame: "Ciao Amore Mio", si è limitata a scrivere la moglie del manager, sorridente accanto all'uomo che è stato suo compagno di vita per 18 anni. Nelle storie Instagram, poi, un'altra immagine che la mostra con il suo Pier e Giulio, il figlio nato dalla sua precedente relazione con Carlo Longari, affiatati come sono sempre stati.

Migliaia i messaggi di condoglianze per la famiglia di Elisabetta e tra i commenti anche un cuore di mamma Mara Venier che al genero amatissimo ha dedicato l'apertura e la chiusura dell'ultima puntata di stagione di Domenica In. "Per me Pier Francesco Forleo era solo mio genero e io la suocera, mi ha sempre chiamato così per 18 anni", ha detto in lacrime la conduttrice: "Non posso fare a meno di iniziare questa puntata con chi ha portato gioia e amore nella mia vita e nella mia famiglia. Ciao Pier mi mancherai, ci mancherai tantissimo".

Chi era Pier Francesco Forleo

Pier Francesco Forleo, nato a Firenze nel 1962, dopo la laurea in Economia e Commercio era entrato in Rai nel 1997 prima lavorando nella Direzione Pianificazione e Controllo dell'Iri. Poi aveva fatto parte della struttura Reporting e Controllo Operativo nella direzione Amministrazione, Finanza e Controllo. La sua carriera nella tv di stato era poi continuata: ha ricoperto il ruolo di controller della Divisione Radiofonia e nel 2006 fu nominato Direttore degli Acquisti, coordinando operativamente dal 2010 il Codice degli appalti pubblici nei processi aziendali d'acquisto. Da marzo 2015 era il direttore della Direzione Diritti Sportivi e membro dello Sports Rights Committee e della Sports Right Assembly dell'UER.

Sulla sua vita privata si sapeva poco, l'unica informazione nota è che fosse il marito di Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier.