Morto improvvisamente il fratello di Cicciolina

Il nuovo anno è iniziato nel peggiore dei modi per Ilona Staller, sconvolta da un terribile lutto familiare. E' morto Laszlo, il fratello dell'ex pornostar ungherese - 70 anni compiuti lo scorso novembre - nota come Cicciolina.

Una scomparsa improvvisa, la mattina del 2 gennaio, come ha fatto sapere l'icona del porno su Instagram: "Per chiunque gli abbia voluto bene, il mio fratellino Laszlo Staller, vorrei informarvi che per causa improvvisa malattia è morto il 2 gennaio 2022" ha scritto accanto a una sua vecchia foto. Cicciolina è devastata per questa perdita, come ha spiegato ancora: "Sono distrutta dal dolore per la morte improvvisa di mio fratello Laszlo. Era giovane e sano. La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile in me e in mia sorella Valeria e in tutta la famiglia". Restano sconosciute per il momento le cause della morte.