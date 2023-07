Monica Leofreddi distrutta dal dolore, il fratello è morto: "Era un padre, un marito, un artista"

Qualche giorno fa Monica Leofreddi aveva scritto ai follower che per qualche giorno si sarebbe dovuta allontanare dai social a causa di un momento problematico che si stava trovando a vivere. E solo oggi la giornalista spiega l'accaduto. È morto in queste ore il fratello Emilio, artista di professione. Non è chiaro se il decesso sia dovuto alla malattia oppure se la scomparsa sia avvenuta improvvisamente, ma la conduttrice - che in questi mesi vediamo spesso ospite di "Ore 14", la trasmissione di Milo Infante su Rai Due - affida ai social un ultimo dolorosissimo saluto.

Nella mattinata di oggi Monica ha condiviso una carrellata di foto via Instagram che la immortalano insieme al fratello. "Era mio fratello", ha scritto nella didascalia. "È MIO FRATELLO. Era un artista. È UN ARTISTA. Era un padre, un marito, un figlio, uno zio, un amico. Tutto ciò che è stato lo sarà per sempre nei ricordi, nelle sue opere libere, rivoluzionarie, visionarie. immortali". E ancora: Quanto ti voglio bene brother". Poi la nota informativa sui funerali: "Vi aspettiamo per ricordarlo e per pregare per lui LUNEDÌ ALLE ORE 16, nella Chiesa di Santa Maria in Trastevere".

L'abbraccio dei colleghi a Monica. Da Giovanna Civitillo a Stefania Orlando

Immediato il supporto di amici e colleghi. Da Giovanna Civitillo, inviata e moglie del conduttore Amadeus, che lascia in calce al post di Monica una emoticon a forma di cuore. E ancora il giornalista Roberto Alessi scrive: "Monica, ti abbraccio. Un uomo fortunato ad avere una sorella come te". A lasciare le loro condoglianze anche le showgirl Sabrina Salerno e Stefania Orlando, la conduttrice radiofonica Anna Pettinelli.

Chi era Emilio Leofreddi

Emilio Leofreddi, classe 1958, lavorava a Roma come pittore e autore video. A inizio degli anni ’90 progetta installazioni con video e performance impegnate su tematiche politiche e sociali. Del 1992 è la sua prima installazione “Balene”, contro la caccia alle balene, patrocinata da Greenpeace e finanziata da Mario Schifano e del 1993 l’opera “Contact”, contro la pena di morte, patrocinata da Amnesty International e Nessuno tocchi Caino.

Nel 1999 ha fondato a Roma, insieme a Ivan Barlafante, Claudio di Carlo e Andrea Orsini, lo studio d’arte collettivo Ice Badile Studio; sempre nel 1999 espone la sua personale “Human being” al M.O.C.A. (Museum of Contemporary Art) di Washington D.C. (USA).

Nel 2004 inizia a lavorare sul viaggio come opera d’arte e sul diario di viaggio da realizzare su tappeti tibetani e tende indiane. Prende forma il progetto “Dreams” che lo riporterà, dopo anni, a rivivere in India per un anno, per la realizzazione delle opere. Le opere saranno poi esposte in Italia, ad Art Basel Miami (USA) e nel 2007 alla Xa Biennale del Cairo (Egitto), dove riceve il Premio della Critica. Nel 2009 espone al Vittoriano di Roma l’installazione “Il respiro del mondo”, realizzata con le tende indiane cucite a Goa (India).

Numerose le mostre personali e collettive che lo hanno portato a esporre in Italia e all’estero, tra Inghilterra, Stati Uniti, Germania, India e Cina. Alcune sue opere video hanno partecipato a festival di cinema e rassegne di videoarte. Il lavoro di Leofreddi è stato presentato all’Accademia delle Belle Arti di Milano, Firenze e Roma. Le sue opere fanno parte di collezioni pubbliche e private sia nazionali che internazionali.

I video Contact (1992), contro la pena di morte, e Im – Media (1994), sulla pubblicità, sono stati acquisiti dall’Archivio Video del Palazzo delle Esposizioni di Roma.