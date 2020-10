Mara Venier, il doloroso addio all'amico Gianni Dei: "Per 35 anni sei stato tutto. Come farò senza di te?"

Lo aveva saluto ieri pomeriggio in diretta a 'Domenica In' e adesso la tragica notizia: è morto Gianni Dei, cantante ed attore e storico amico di Mara Venier. L'annuccio arriva proprio attraverso il profilo Instagram della conduttrice e al termine della battaglia dell'uomo contro la malattia. "Gianni mio come farò senza di te? - scrive Mara nell'ultimo post, a corredo di uno scatto che ritrae i due amici sorridenti in gondola a Venezia - Sei stato tutto per me: amico, fratello, complice... Come farò dopo 35 anni di fratellanza? Come farò? Il mio cuore è spezzato. Riposa in pace amore mio".

Che Dei non stesse bene è stato spiegato proprio dalla stessa Venier ieri pomeriggio: la presentatrice lo ha voluto sostenere in diretta, invitandolo a rimettersi presto. Settantanove anni ed artista noto soprattutto negli anni Ottanta, è stato testimone di alcuni degli eventi privati e professionali più importanti per la conduttrice. Tra i tanti commenti al post, anche quelli di altri colleghi del mondo dello spettacolo. "Abbiamo perso un amico d'oro oltre che speciale e oggi abbiamo il cuore rotto..", scrive Cristiano Malgioglio. "Mi dispiace troppo", aggiunge Caterina Balivo. A lasciare il suo saluto anche Elisabetta Ferracini, figlia di Mara: "Amore nostro", digita, in ricordo dei tanti momenti trascorsi insieme.