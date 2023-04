È morto a 18 anni Harrison Gilks: su TikTok raccontava la malattia e la lista dei suoi desideri

Harrison Gilks è morto. Da mesi il 18enne canadese era affetto da una rara forma di cancro e su Tiktok aveva instaurato un dialogo assiduo con oltre 300mila follower che ascoltavano i suoi racconti sui tentativi di completare una personale lista dei desideri il prima possibile. Come riporta il Daily Mail, accanto a lui c'erano la madre, il papà e fratello che gli sono sempre stati accanto nella dolorosa esperienza segnata dal rabdomiosarcoma, un tipo di cancro molto aggressivo che si forma nei muscoli.

Dopo una prima diagnosi nel novembre 2020, le cure e la speranza accesa dalla notizia di una remissione nel febbraio 2022, qualche mese dopo una recidiva aveva di nuovo portato un drammatico sconforto alla famiglia e al ragazzo soprattutto, che così aveva deciso di intraprendere un racconto virtuale sui social. "Questo non è il tipo normale di cose che pubblico, ma oggi ho scoperto di avere un cancro terminale. Sono stato libero dal cancro per un po', ma sfortunatamente , è tornato", aveva annunciato in un video a giugno scorso, il primo di una serie che esprimeva il desiderio di raccontare ciò che avrebbe voluto fare una volta guarito: "Uscirò e farò un sacco di cose che ho sempre voluto fare, forse il paracadutismo, cose del genere", spiegava ai follower che lo hanno seguito fino all'ultimo con grande affetto fino all'ultimo. E adesso: "Avrei voluto conoscerlo di persona, ma mi sento comunque un privilegiato avendo vissuto questo viaggio con lui su TikTok. Riposa in pace" si legge a corredo dell'ultimo video postato sul suo account, memoria di lui e della bellissima persona che era.