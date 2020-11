Bufera per il post di Carmen Di Pietro sulla morte di Maradona: lei cancella tutto

L'omaggio social di Carmen Di Pietro a Diego Armando Maradona, morto ieri a seguito di un arresto cardiocircolatorio, scatena le polemiche. Il motivo? Molti follower hanno ritenuto inopportuna la natura del post condiviso su Instagram, ovvero un fotomontaggio in cui Carmen è in costume e, accanto, l'ex calciatore sorride.

E pensare che l'intento della showgirl era quello di commemorare con enorme dolore la scomparsa del Pibe De Oro, ma le sue intenzioni sono presto naufragate. "Sono distrutta. Diego ti ho voluto bene veramente. Sei il mio campione", ha scritto Di Pietro sul suo account. Ma la foto non è piaciuta e i commenti negativi si sono sprecati. "Con tutto il rispetto - ha risposto qualcuno - sarebbe bastata una sua foto per ricordarlo. Questa foto, associata ad una scomparsa, non si può proprio vedere". E ancora: "Non si usa l'immagine di qualcuno per prendere like".

La presunta storia d'amore tra Carmen Di Pietro e Maradona

Ma che cosa c'entra Carmen Di Pietro con Maradona? L'arcano è presto svelato. Nel 2017, infatti, Carmen ha dichiarato per la prima volta di aver amato lo sportivo (che, dal canto suo, non ha confermato in alcuna occasione). Una storia durata che sarebbe durata anno e mezzo e di cui nessuno, se non pochi intimi, erano a conoscenza. "Allora ero spensierata, libera e lui era un idolo - ha dichiarato lei - Ero innamoratissima, ma non è che pensassi al matrimonio. Ero così giovane. Facevo i primi provini come modella, era l’epoca in cui dormivo sui treni, figurati se pensavo a chiamare i fotografi".

E ancora: "Una sera ero andata a trovarlo a Napoli. Stavo facendo il bagno in un hotel vicino alla stazione. Lui è arrivato in anticipo, io ero ancora nella vasca. Così ho indossato un accappatoio e sono andata alla porta. Gli ho aperto che ero ancora tutta bagnata. ‘Posso continuare a lavarti io?’, mi ha detto. Così siamo tornati nella vasca".

Morto Maradona

Maradona è morto ieri. Come riporta il giornale argentino Clarin, l'ex calciatore ha subito un arresto cardiocircolatorio nella sua casa di Tigre, in Argentina, dove stava trascorrendo la convalescenza dopo l'intervento chirurgico alla testa di qualche settimana fa. El pibe de oro era stato infatti operato qualche tempo fa per un ematoma subdurale. Aveva compiuto sessanta anni il 30 ottobre scorso. Il 4 novembre era stato sottoposto "con successo" all'operazione al cervello per rimuovere un coagulo. L'operazione era stata effettuata alla Clinica Olivos di Buenos Aires, ed era durata circa 80 minuti.