L'addio del figlio di Maradona: "Eri appena diventato nonno, non morirai mai"

E' con un messaggio pubblicato su Instagram che Diego Jr, figlio di Diego Armando Maradona, dà pubblicamente il suo addio al padre, scomparso ieri all'età di 60 anni a seguito di un arresto cardiocircolatorio. Un rapporto intenso, il loro, soprattutto nelle dinamiche: la riappacificazione tra padre e figlio avvenne quattro anni fa in diretta televisiva a Domenica Live dopo trent'anni di battaglie legali intraprese dal ragazzo e dalla madre Cristiana Sinagra, rimasta incinta da giovane.

Morto Maradona, l'addio del figlio

"Il capitano del mio cuore non morirà mai", scrive Diego mettendo a corredo uno scatto dello stadio San Paolo di Napoli, dove l'ex calciatore ha trascorso i suoi anni leggendari. E la moglie Nunzia Pennino fa eco: "Dovevamo venire da te appena Diego sarebbe uscito dall'ospedale (Diego Jr è stato ricoverato a causa del covid, ndr), dovevi conoscere India (la seconda nipote, appena nata, ndr), avevamo tanto da fare. Ci hai lasciato all improvviso, non riesco a crederci, sembra un incubo, ci hai distrutto il cuore".

Sempre nella serata di ieri, ad inviare il suo cordoglio a Diego Jr, è anche la conduttrice Barbara d'Urso, artefice del ricongiungimento avvenuto proprio un paio di anni fa negli studi della sua trasmissione di Canale 5. "Forse Diego Matias (il primo nipote, ndr) ancora non sa che suo nonno è stato.. è.. e sarà un mito nel mondo. Un abbraccio a Diego Junior, Nunzia, i bimbi e Cristiana Sinagra", si legge in un post.

Maradona nonno (e papà)

Già perché proprio a fine ottobre Maradona era diventato di nuovo nonno grazie alla nascita della piccola India Nicole, secondogenita della coppia dopo l'arrivo del piccolo Dieguito, nato nel giorno di Pasqua del 2018.

Fuoriclasse in campo e altrettanto sui generis fuori dallo stadio, anche nel campo sentimentale Maradona ha avuto vita intensa: diversi i figli ufficialmente riconosciuti. L’amore della sua vita, così l’ha definita Diego pur ammettendo i suoi mille tradimenti, è stata Claudia Villafane. Una relazione durata vent'anni, fino al 2004, e che ha dato due figli: Dalma Nerea e Giannina Dinorah, nate prima del matrimonio.

Oltre a Diego Armando Jr, nato nel 1986 dall’amore con la giovanissima Cristiana Sinagra e riconosciuto solo nel 2008 dopo il test del Dna, più avanti arrivò il riconoscimento di una femmina: Jana, nata da una relazione con Valeria Sabalaìn, riconosciuta solo dopo il divorzio da Claudia. Nel 2019, inoltre, il campione ne ha riconosciuti altri tre avuti da due donne diverse nel suo periodo cubano. Ci sarebbe pure un’altra presunta figlia, Magali, classe 1995, un’orfana che ha rintracciato la sua madre biologica e ha da lei scoperto l’identità del padre in Diego.