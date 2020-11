Morto Maradona, la foto di Lapo Elkann: "Ci sfottevano per le dipendenze, ma tu eri un vero amico"

"Sul web vedevo spesso la mia foto con Maradona. Era per prenderci in giro per le nostre dipendenze. Loro però non sapevano che io ero Onorato di stare vicino a Diego perché era un mio VERO AMICO. Mi manchi già, Leggenda dal cuore d’ORO. Sei e rimarrai il mio numero uno". Così Lapo Elkann dà pubblicamente il suo addio a Diego Armando Maradona venuto a mancare in giornata a seguito di un arresto cardiocircolatorio. Un tweet che ha fatto presto il giro della rete.

Maradona è morto oggi. Come riporta il giornale argentino Clarin, l'ex calciatore ha subito un arresto cardiocircolatorio nella sua casa di Tigre, in Argentina, dove stava trascorrendo la convalescenza dopo l'intervento chirurgico alla testa di qualche settimana fa. El pibe de oro era stato infatti operato qualche tempo fa per un ematoma subdurale. Aveva compiuto sessanta anni il 30 ottobre scorso. Il 4 novembre era stato sottoposto "con successo" all'operazione al cervello per rimuovere un coagulo. L'operazione era stata effettuata alla Clinica Olivos di Buenos Aires, ed era durata circa 80 minuti.