"È morto il marito di Mara Venier", lei replica furiosa sui social

"E' morto il marito di Mara Venier". E' una testata ad inventare di sana pianta la notizia che manda su tutte le furie la conduttrice veneta. Nel pomeriggio di oggi, infatti, Mara ha pubblicato lo screenshot dell'articolo in questione, che vede protagonista l'ex produttore Nicola Carraro, e un duro sfogo: "Mio marito e? vivo e sta benissimo (solo mal di denti!!!) ma che ca*o scrivete? Vergognatevi! Continuo a ricevere messaggi..." è il messaggio, corredato da eloquenti hashtag come #megratto e #taccivostra.

L'amore tra Mara Venier e il marito Nicola Carraro

Legati da oltre vent'anni, Mara e Nicola hanno festeggiato a giugno quattordici anni di matrimonio. "Mi sembra ieri quando ti ho incontrata da George e la mia vita, da quel momento è cambiata - ha scritto in quell'occasione Nicola, in calce ad un romantico post pubblicato su Instagram- Buon anniversario amor mio". A corredo del messaggio, un collage di foto che raccontano i due decenni trascorsi l'uno accanto all'altra, oltre all'album di nozze. E Mara ha risposto con una dedica ancora più romantica: "Sono pronta a risposarti domani". Proprio l'anno scorso, Nicola è stato vittima di gravi problemi di salute, dovuti ad una polmonite.