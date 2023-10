La vita privata di Matthew Perry: tutte le fidanzate dell'attore, da Cameron Diaz a Julia Roberts

La morte di Matthew Perry, il celebre Chandler Bing della serie tv cult Friends, ha lasciato sconvolto il suo immenso pubblico. L'attore, 54 anni, è stato trovato senza vita all'interno della sua abitazione a Los Angeles e, sebbene le cause del decesso non siano ancora state accertate, al momento si parla di annegamento.

Attore nel piccolo e nel grande schermo, Matthew Perry ha avuto esperienze anche come produttore e sceneggiatore nella sua carriera, segnata dai problemi di dipendenza dall'alcol e dai farmaci raccontati di recente in un libro di memorie intitolato Friends, Lovers and the Big Terrible Thing. Molto movimentata la vita sentimentale, scandita da diverse relazioni con note colleghe sempre finite per sua volontà. "Le lascio perché ho una paura mortale che scoprano che non sono abbastanza, che non conto nulla e che sono troppo bisognoso, che mi lascino", confessò lui stesso: "Ecco perché ho rotto con queste donne meravigliose che hanno incrociato il mio cammino".

Matthew Perry, le storie con Julia Roberts e Cameron Diaz

Tra le donne meravigliose di cui parlava c'era anche Julia Roberts che conobbe sul set di Friends a cui l'attrice prese parte per una puntata. La frequentazione, però, durò solo un paio di mesi: "Frequentare Julia Roberts era troppo per me. Ero convinto che mi avrebbe scaricato lei da un momento all’altro. Quindi, avrei fatto meglio a scaricarla prima io. Tutto questo era basato sulla paura e probabilmente stupido. Ma è quello che ho fatto" confidò lui nel suo libro. E sempre a quelle sue memorie affidò il racconto della sua breve storia con Cameron Diaz, iniziata poco dopo la separazione dell'attrice da Justin Timberlake, avvenuta nel 2007. Sulla collega un breve aneddoto: durante una serata insieme, mentre stavano giocando a Pictionary, lei sbagliò mira e lo colpì in faccia con uno schiaffo. "Voleva mirare alla spalla" raccontò Perry sostenendo che poi la loro frequentazione si interruppe perché lei non era interessata a lui.



La relazione più recente è stata quella con la manager letteraria Molly Hurwitz, di 30 anni più giovane di lui. Lui era convinto di volerla sposare, ma dopo la fatidica proposta del novembre 2020 i due si lasciarono. "A volte le cose non funzionano e questa è una di quelle. Auguro a Molly il meglio" scrisse lui sui social nel 2021. Prima di conoscere Molly, Chandler di Friends era stato fidanzato per sei anni, dal 2006 al 2012, con Lizzy Caplan, attrice di Masters of Sex.