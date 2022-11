"È morto Maurizio Costanzo". Fanno uno scherzo a Fedez, la reazione è epica. Il video

Tutto si aspettava fuorché uno scherzo del genere, Fedez. Mentre si stava rilassando nella mega suite affittata con la moglie Chiara Ferragni sul lago il Como, il rapper è finito nel mirino di alcun burloni, che gli hanno fatto credere che Maurizio Costanzo fosse morto. La clip, diventata presto virale su TikTok, ha raggiunto oltre due milioni di persone ottenendo circa 200mila like.

ll fattaccio è accaduto in occasione di una delle tante dirette che Federico improvvisa sulla sua pagina Instagram. All'improvviso, qualcuno dei suoi follower ha commentato "Rip Maurizio Costanzo". E l'artista milanese è rimasto letteralmente spiazzato, non sapendo come reagire. Completamente imbambolato dalla (non) notizia, il 33enne ha saputo solo pronunciare domande confuse, scatenando l'ilarità dei seguaci. "Come 'Maurizio Costanzo rip', raga?. Ma che dite? Ma è venuto a mancare Maurizio Costanzo? Nooo... Ma ragazzi. Ah no è vivo. Oh mio Dio". Poi, scoperta la verità, un enorme sospiro di sollievo.

Il legame tra Fedez e Costanzo

Proprio a Costanzo Fedez ha rilasciato in passato una delle sue rare interviste televisive, in occasione del talk show di seconda serata "L'intervista", segnale della stima che il cantante nutre per il giornalista. Divertiti dalla gag follower, che hanno apprezzato "la dolcezza" del rapper nell'affetto mostrato nei confronti dell'84enne, un affetto raccontato dal gelo vissuto un volta appresa la notizia del finto decesso. La gag ha avuto luogo nella lussuosissima suite sul lago in cui Fedez e Chiara, sposi dal 2018, hanno soggiornato sabato e domenica, per un volta lontani dai figli Leone e Vittoria. Qui hanno voluto godersi un po' di intimità, dirette Instagram a parte.