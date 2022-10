Lutto in famiglia per Damiano David: il dolore del cantante sui social

Lutto in famiglia per Damiano David. Il frontman dei Maneskin dice addio all'amato nonno, a cui dedica un post su Instagram pieno di amore e gratitudine.

Damiano condivide una foto scattata al nonno in piena estate, mentre leggeva il giornale su una poltrona in terrazzo. Un piccolo momento di quotidianità portato nel cuore, insieme a tanti altri ricordi: "Mi hai portato su quella Fiat 500 ovunque avessi bisogno di andare. Mi hai fatto assaggiare il vino e fumare la prima sigaretta. Mi hai portato la focaccia e il prosciutto buono e fino all'ultimo secondo ti sei vantato di essere 'il nonno del cantante' - scrive l'artista romano - Mi hai fatto ridere, tanto, ma oggi mi fai anche un po' piangere. Grazie di tutto. Per sempre, Gingi piccolo".

E' un momento doloroso questo per Damiano e per tutta la sua famiglia, ma i fan lo stanno inondando d'affetto, provando così ad alleggerire un po' il peso di questa importante perdita. "I nonni non ci lasciano mai" scrive qualcuno, a ancora: "Ricorda che lui è sempre insieme a te, ti guarda, e saprà sempre tutto ciò che fai e che costruirai con il tuo grande talento". Parole di conforto che saranno sicuramente d'aiuto a Damiano in questi giorni difficili.

