Morto il nonno di Tommaso Stanzani, Zorzi (al mare) replica alle critiche: "Lo schifo umano"

"Ciao Nonno": con questo semplice saluto accompagnato dalla tristezza espressa da un emoticon, Tommaso Stanzani ha condiviso con i follower il dolore per la perdita del suo caro. Una foto insieme a lui e poi, ancora, un'altra che lo ha mostrato con altri famigliari hanno raccontato lo stato d'animo del ballerino a cui in molti hanno rivolto le loro condoglianze.

Tra loro, tuttavia, non è mancato chi ha sollevato delle critiche verso Tommaso Zorzi, fidanzato di Stanzani, che in alcune storie si è raccontato in vacanza al mare proprio mentre il compagno annunciava la perdita del suo amato nonno. Ma l'influencer non è rimasto in silenzio davanti alle rimostranze così dirette e, su Twitter, ha risposto schiettamente a chi ha avuto da ridire sul suo atteggiamento.

La replica di Zorzi

"Ho sviluppato una sorta di narcolessia sicula, sto dormendo e basta. Anche se sono in spiaggia, dormo, arrivo a casa e dormo. Tutto bene, oggi vado in spiaggia a fare un'altra dormitina. Avevo bisogno di questa vacanza" ha detto Tommaso Zorzi ai suoi follower raccontando le sue giornate estive all'insegna del relax. Qualcuno, però, ha avuto da ridire sul tempismo della condivisione, sembrata stridente con il lutto del suo compagno. Ed è stato a lui e a chi come lui ha criticato il suo atteggiamento che l'ex gieffino ha risposto postando un tweet che lo riguardava.

"Ha parlato della nonna morta in una rsa per 6 mesi asciugando tutti con la storia della lasagna, muore il nonno del fidanzato e si fa le stories ironiche in spiaggia. Non so in che stati siano i rapporti tra i due (mi auguro deteriorati a questo punto) ma una cosa così fa schifo" ha scritto un utente, a cui Zorzi ha rivolto la sua replica volta a ribadire l'autenticità del suo legame con Stanzani che non dovrebbe essere valutato attraverso i social.

"Pensate lo schifo umano che porta soggetti come lei a sentenziare la gestione di un lutto. Tirando in ballo un’altro lutto" le parole di Zorzi: "Lo squallore non si ferma neanche di fronte alla morte. Io e Tommy abbiamo un rapporto talmente vero che, pensa un po’, non si misura in instastories".