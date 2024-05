È morto Otto, il cane dell'Estetista Cinica

Cristina Fogazzi, più conosciuta con il suo nome social ovvero Estetista Cinica, ha perso il suo amato cagnolino Otto. Negli ultimi mesi il Gran Basset Griffon Vendéen aveva affrontato non pochi problemi di salute, tanto che solo poche settimane fa Fogazzi, rispondendo a una delle domande dei suoi moltissimi follower, aveva svelato che Otto era ricoverato in una clinica veterinaria poiché dovevano trovargli il giusto bilanciamento di tutti i farmaci.

Poi oggi, martedì 28 maggio, la notizia che Cristina non avrebbe mai voluto scrivere. Fogazzi con cadenza fissa invia agli iscritti alla newsletter una mail in cui presenta i nuovi prodotti e offre sconti, oggi invece la newsletter raccontava della morte del suo amato cucciolo. Otto aveva nove anni e un dolcissimo muso che era entrato nel cuore dei suoi follower e clienti. Otto era la mascotte di Veralab, questo il nome dell'azienda di Fogazzi, e infatti era comparso anche nel primo spot pubblicitario televisivo andato in onda in occasione del Sanremo 2023. Il simpatico cagnolino era noto anche per i divertenti video in cui non riuscire a prendere le crocchette lanciate al volo dalla sua nota proprietaria "Quando facevano le riprese lui, invece, di stare fermo, se ne andava sempre in giro", aveva raccontato l'imprenditrice parlando del perché Otto fosse nello spot.

"Otto ha otto anni: è buono, indipendente e individualista: ama i suoi spazi - aveva rivelato ancora l'imprenditrice - Fa le cose che gli piacciono ed è molto dolce. Ci dà un affetto enorme e mette allegria. E, oltre al "salto al crocchino", dove non ottiene grandi risultati, si esibisce nel suo numero di agilità: dare la zampa. Io so che ci sono cani che sanno fare cose più evolute, ma assicuro che Otto la dà con grande stile".

Le reazioni sui social

Su Twitter e su Instagram, sotto ai post di Fogazzi, sono moltissime le reazioni alla notizia. In molti hanno rivelato di aver pianto leggendo quanto scritto da Cristina, altri le mandano il loro affetto e le offrono vicinanza, anche se virtuale, in un momento così delicato che arriva a neanche un anno dalla morte della sua mamma. "Che lettera triste, ma piena di bei ricordi ho appena letto", ha scritto qualcuno. "Arrivata la newsletter, un abbraccio enorme... Il loro più grande difetto è che non sono eterni e non restano sempre con noi!", ha scritto una signora. Un moto di vicinanza che sicuramente farà piacere a Fogazzi.