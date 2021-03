Covid, è morto il padre del comico Vito: "Il virus non lascia scampo"

E' morto a causa del Covid il padre di Stefano Bicocchi, in arte Vito. "Buon giorno ho una brutta notizia - scrive il comico in un post su Instagram - Papà Roberto ci ha lasciati questo virus maledetto non gli ha dato scampo. Lo voglio ricordare così. Ciao Papà". Con un altro messaggio, accompagnato da una foto di loro due insieme, Stefano Bicocchi ringrazia tutti per la "grande dimostrazione di affetto verso mio Papà" con cui "ci avete reso un po' più leggero questo dolore. Grazie".

Padre e figlio (nella foto dal profilo Instagram) andavano in onda con il programma 'Vito con i suoi', per la regia di Stefano Monticelli, su Gambero Rosso Channel. "Insieme a mio padre Roberto, ex cuoco ora in pensione, a mia mamma Paola e mio nipote Lorenzo, giovane cuoco di professione, vi invitiamo ad entrare nella nostra casa mentre cuciniamo i piatti di famiglia e quelli della cucina bolognese tradizionale", si legge sul sito del comico. "Ogni piatto lo condiamo con ricordi, aneddoti e trucchi mai svelati prima", si legge ancora.