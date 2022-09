E' morto il papà di Emma Marrone: il comunicato

E' morto Rosario, padre della cantante Emma Marrone. A dare la notizia è la pagina Facebook del comune di Aradeo, in provincia di Lecce, città d'origine della famiglia. Al momento non sono note le cause del decesso dell'uomo, legatissimo alla figlia, alla quale aveva trasmesso il suo amore per la musica. Aveva 66 anni. Lascia la moglie Maria e due figli: oltre ad Emma, anche Francesco.

Infermiere nella vita, grande passione di Rosario è stata proprio la musica: nel tempo libero suonava la chitarra e cantava nel suo gruppo, gli H2O. Originario di una umilissima famiglia, ha imparato a suonare da autodidatta ed è stata proprio Emma a regalargli l'emozione di una esibizione vera e propria sul palco, di fronte a migliaia di persone. "Sei forte papà. Sei il più forte de mondo. E sei il viaggio più bello della mia vita", gli scrisse l'artista salentina, ex volto di Amici, in una toccante dedica che divenne virale anni fa, in occasione di un compleanno dell'uomo. "Mi hai spinto a calci nel sedere tu sul primo palco - proseguiva - Mi hai insegnato tu a cantare davanti alle persone senza vergognarmi. Ti amo tanto". I funerali sono in programma per il pomeriggio di lunedì 5 settembre, alle 17, nella chiesa madre di Aradeo.