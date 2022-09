Morto il papà di Emma, il messaggio della cantante: "Ti amerò per sempre"

Nella foto scelta per salutare per sempre papà Rosario, l'uomo imbraccia l'amata chitarra. Non è una immagine casuale, quella pubblicata dalla cantante Emma Marrone, che per prima fu instradata dal padre nei primi anni di vita alla musica, grande passione anche per lui, morto ieri all'età di 66 anni. Poi scrive: "Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca ??".

La notizia della morte di Rosario Marrone è arrivata nella serata di ieri, attraverso un post Instagram condiviso dal comune di Aradeo, paese in provincia di Lecce di cui la famiglia è originaria. Infermiere di professione, chitarrista per passione, Rosario ma ha vissuto anche l’impegno politico e amministrativo nella comunità del paesino. Restano ignote al momento le cause della scomparsa, che sembra sia avvenuta in modo improvviso e che sta raccogliendo il cordoglio di migliaia di utenti via Instagram. Oltre alla gente comune, anche gli amici più cari di Emma. In calce al post, infatti, arrivano le condoglianze di Marco Bocci, quelle di Stefano De Martino (che scrive "vecchio lupo", soprannome dell'uomo), entrambi ex fidanzati dell'artista 38enne. "Rosario, vecchio lupo. Ho il cuore in mille pezzi", aggiunge Antonino Spadaccino, anch'esso ex cantante di Amici proprio come Emma. E ancora Elena D'Amario e Veronica Peparini, volti storici del talent show di Canale 5 che ha lanciato Emma nel mondo dello spettacolo e verso una carriera in cui papà Rosario è sempre stato supporto.