Lutto per Ivana Mrazova, è morto il papà

E' morto il papà di Ivana Mrazova. La modella lo ha annunciato su Instagram, condividendo una foto d'infanzia che li ritrae insieme nella vasca da bagno, felici.

"Ciao papà, ti amo" scrive accanto allo scatto. Poche parole che racchiudono un dolore immenso, poi l'ondata d'affetto di amici e follower. Sono tanti i messaggi che stanno arrivando in queste ore all'ex gieffina, tra i primi quello di Raffaello Tonon, che scrive: "Amore condoglianze". Il fidanzato Luca Onestini le lascia un cuore, mentre nel privato si stringe forte a lei. Non ci sono al momento ulteriori informazioni sui motivi della morte dell'uomo, che nel 2005 venne operato per rimuovere un tumore al collo. Con l'intervento rimasero lesionati alcuni nervi delle braccia e non riuscì più a muoverle, Ivana aveva 13 anni.

Il signor Mrazova, un ingegnere, è morto in Repubblica Cieca. Non è chiaro se Ivana sia già tornata dalla sua famiglia.

Il post pubblicato da Ivana Mrazova