La vita privata di Pelé: gli amori, i tre matrimoni, i sette figli

È morto a 82 anni il tre volte campione del Mondo Pelé. All'anagrafe Edson Arantes do Nascimento sul campo da calcio ha sempre indossato la maglia numero 10, considerato uno dei Re del calcio la sua morte ha sconvolto il mondo calcistico, e non solo. Le sue magie in campo resteranno per sempre nella storia di questo sport. Malato da tempo, si stava curando per un tumore al colon - per cui un anno fa ha subito un'operazione -, ha trascorso gli ultimi giorni ricoverato in ospedale per colpa di un aggravamento delle sue condizioni di salute dovute al fatto che il suo corpo non rispondeva più alle terapie.

Intorno a lui i suoi amici, i suoi figli e ovviamente la moglie, Marcia Cibele Aoki, toccante il messaggio e la foto che la figlia Kely ha condiviso su Instagram: "Tutto ciò che siamo è grazie a te. Ti amiamo infinitamente. Riposa in pace". Una dimostrazione di come Pelé fosse molto amato da tutta la sua famiglia.

Pelé, i matrimoni e i figli (avuti anche fuori dal matrimonio)

La prima moglie di Pelé è stata Rosemeri dos Reis Cholbi, conosciuta quando era molto giovane e per la quale il grande calciatore ha messo in atto uno sfrenato corteggiamento. La loro unione è durata circa 16 anni, un lungo matrimonio che ha accompagnato il calciatore per gran parte della sua carriera calcistica dal 1966 al 1982. Dal loro amore sono nati Kely, Edinho, Jennifer. Tre dei sette figli della Perla Nera del calcio.

Nel 1994 è arrivato il suo secondo matrimonio, con Assiria Seixas Lemos, e sono nati i gemelli Joshua e Celeste. Dopo 14 anni i due si sono separati nel 2008. Nel 2016 è poi arrivato il terzo, e ultimo, matrimonio di Pelé con Marcia Cibele Aoki. I due prima di convolare a nozze sono stati fidanzati per sei anni.

La vita sentimentale del calciatore è stata costellata da numerosi flirt, tra i più noti quello con la conduttrice e attirce Xuxa, ovvero Maria da Graça Meneghel: i due sono stati legati dal 1981 al 1986.

I figli che Pelé ha avuto con le sue mogli sono cinque, altri due sono invece nati al di fuori dei legami ufficiali: Sandra Machado è nata dalla relazione con la domestica Anizia Machado. Sandra è venuta a mancare nel 2006 per colpa di un tumore, purtroppo la lunga battaglia per il riconoscimento della paternità di Pelé non è mai andato a buon fine. Il tutto si concluse nel 1996 con la decisione del giudice che attestava che effettivamente Sandra fosse la figlia biologica del calciatore (a seguito del test del DNA effettuato nel '92), ma a livello personale la donna non ha mai ricevuto l'amore sperato. La settima, e ultima, figlia di Pelé è Flávia nata dalla relazione con la giornalista Lenita Kurtz.

Tra i suoi figli solo Edinho, ha seguito le orme paterne e per alcuni anni ha giocato come calciatore professionista, ora è l'allenatore del Londrina. Kely invece ha scelto sempre lo sport come ambiente per la sua carriera, ma lei si occupa di diplomazia sportiva e di sport per lo sviluppo, l’equità e la pace.