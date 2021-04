La regina Elisabetta piange il principe Filippo: “È stato semplicemente la mia forza”

Raro cogliere un cedimento emotivo nell’imperturbabile regina Elisabetta II. Nel corso del suo regno lungo 68 anni, la sovrana si è sempre mostrata impassibile dinanzi agli eventi più difficili, dando prova di un carattere straordinario, coriaceo almeno quanto la sua forza. Stavolta, però, è diverso: la scomparsa del principe Filippo segna inevitabilmente la vita della sovrana, trascorsa accanto a quella del suo consorte per 74 lunghissimi anni.

Nel messaggio pubblicato sull'account della Royal Family in queste ore, si scorge tutto il senso del legame profondo che l’ha unita al marito, padre dei suoi quattro figli: “È stato, molto semplicemente, la mia forza e mi è rimasto accanto per tutti questi anni, e io, tutta la sua famiglia, e molti Paesi, abbiamo verso di lui un debito più grande di quanto avrebbe mai rivendicato”, si legge nel post. Un pensiero risalente al novembre del 1997, in occasione delle nozze d'oro della coppia e riproposto oggi, come la più profonda delle dediche d’amore di una donna profondamente addolorata dalla separazione.

“Elisabetta accanto a Filippo fino alla fine”

Sulla stampa britannica si diffondono le prime indiscrezioni dopo la morte del principe Filippo. Secondo il Telegraph, il duca di Edimburgo non avrebbe voluto rimanere in ospedale, determinato a morire a casa, nel suo letto. E la regina sarebbe stata al suo fianco al momento dell'ultimo respiro al castello di Windsor ieri mattina dopo che nella notte di giovedì ci sarebbe stato un peggioramento delle sue condizioni. La Regina si sarebbe opposta a un nuovo ricovero perché quelle erano le volontà del principe Filippo.