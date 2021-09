È morto Richard Buckley, giornalista e marito dello stilista Tom Ford

È morto domenica scorsa a Los Angeles, all'età di 72 anni, Richard Buckley, giornalista di moda, scrittore e marito dello stilista Tom Ford. "È con grande tristezza che Tom Ford annuncia la morte del suo amato marito Richard Buckley - si legge nella nota del gruppo Tom Ford - Richard è morto in pace nella loro casa di Los Angeles, con Tom e il figlio Jack al suo fianco. È morto per cause naturali dopo una lunga malattia".

Nato a Binghamton, New York, nel 1948, Richard Buckley ha iniziato la sua carriera al 'New York Magazine' nel 1979 per poi lavorare per 'Women's Wear Daily', 'Vanity Fair', 'Mirabella' e 'Vogue Hommes International'. È cresciuto tra Stati Uniti, Francia e Germania e ha frequentato l'Università del Maryland a Monaco di Baviera.

La storia tra Tom Ford e Richard Buckley

Il primo incontro tra l’ex direttore creativo di Gucci e il fashion editor risale al 1986, durante una sfilata. "Sono andato a una sfilata e questo ragazzo dai capelli d’argento mi ha iniziato a fissare con i suoi penetranti occhi blu" ha raccontato Ford, stilista ma anche regista pluripremiato grazie ai suoi film A single man e Animali notturni. Dopo quattro settimane dal loro primo incontro, "avevo già le chiavi del suo appartamento" ha confidato Ford che è rimasto accanto al compagno fino all’ultimo momento. La coppia si è sposata nel 2014 e insieme hanno un figlio, Alexander John Buckley Ford, nato nel 2012 da una madre surrogata. Insieme hanno vissuto in diverse città europee e americane e nel 1990 si trasferirono anche a Milano, dove Buckley divenne il caporedattore della rivista Mirabella. Al capoluogo lombardo seguirono poi Parigi, Londra, New York, Santa Fe e Los Angeles.