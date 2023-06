Chi sono e cosa fanno i figli di Silvio Berlusconi: tra vita privata e lavoro

Silvio Berlusconi è morto oggi. Le notizie riguardo le sue condizioni di salute da giorni erano preoccupanti. Berlusconi, ex presidente del Consiglio, è stato un politico e imprenditore che ha lasciato un segno indelebile nella società italiana. La sua vita privata è stata spesso al centro di processi e gossip, ma quella dei suoi figli no. Il loro essere così riservati, tanto che alcuni neanche hanno i social, e affezionati al quasi anonimato fa sì che ogni notizia che li riguarda vada ad accendere la curiosità del pubblico che di quei cinque figli, nati da due matrimoni diversi, sa così poco.

Nella vita di Berlusconi ci sono state due mogli: Elvira Lucia Dall’Oglio madre di Marina e Piersilvio Berlusconi e Veronica Lario, nome d’arte di Miriam Bartolini, madre di Barbara, Eleonora e Luigi. Con la prima è convolato a nozze nel 1965 dopo un breve fidanzamento e poi divorzieranno nel 1980.

Veronica Lario entra nella vita di Berlusconi all'inizio degli anni '80, alcuni pensano che il matrimonio con Dall’Oglio sia finito proprio per l'incontro con Lario, la loro prima figlia, Barbara nasce nel 1984, la seconda Eleonora nel 1986 e infine Luigi nel 1988. Il 15 dicembre del 1990 Silvio e Veronica si sposarono per poi separarsi nel 2009, dopo 19 anni di matrimonio (il loro divorzio per anni fu raccontato di quotidiani).

Chi sono i figli di Silvio Berlusconi: Marina Berlusconi

I figli maggiori di Silvio Berlusconi sono Marina e Piersilvio. Maria Elvira, ma nota con il solo primo nome Marina, è nata nel 1966, Pier Silvio tre anni più tardi nel 1969. Marina dopo aver iniziato l'università lascia gli studi per concentrarsi sull'azienda di famiglia e nel 1996 diventa la vicepresidente di Fininvest, holding che gestisce il reparto azionario della famiglia Berlusconi, nel 2005 ne diventa la presidente. Nel 2003, dopo la morte di Leonardo Mondadori, diventa la presidente anche della casa editrice Mondadori. Nel 2001 fu inserita dalla rivista statunitense Fortune tra le 50 donne più influenti della comunità economica internazionale.

Marina dal 2008 è sposata con Maurizio Vanadia, ex ballerino della Scala di Milano. I due hanno scelto una cerimonia molto sobria nella cappella annessa a Villa San Martino, storica residenza di Silvio Berlusconi. Dal loro legame sono nati due bambini: Gabriele nel 2002 e Silvio nel 2003.

Chi è Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio, 53 anni, è tra i cinque figli quello più noto al grande pubblico per il suo ruolo in Mediaset. Come la sorella abbandona gli studi universitari e si dedica e nel 1992 inizia a gestire Publitalia, l’azienda pubblicitaria del Gruppo Mediaset. Dal 2015 è il vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset. La sua vita sentimentale, come quella dei fratelli, è poco nota ma è sicuramente il figlio su cui si hanno maggiori informazioni. Prima della relazione con Silvia Toffanin, nota conduttrice di Verissimo, è stato legato alla modella Emanuela Mussida e dalla loro relazione, nel 1990, è nata Lucrezia Vittoria Berlusconi che nel 2021 ha reso Pier Silvio nonno. La notizia divenne di dominio pubblico a dicembre, ma la bambina è nata ad aprile 2021. Pier Silvio è così diventato nonno, a 52 anni, e Silvio Berlusconi bisnonno.

Dalla relazione con Silvia Toffanin, i due non sono sposati ma da anni il desiderio da parte della conduttrice c'è, sono nati Lorenzo Mattia, nel 2010, e Sofia Valentina nel 2015. Silvia e Pier Silvio sono legati da oltre 20 anni.

Chi è Barbara Berlusconi

Nel 1984, quindi 15 anni dopo la nascita di Pier Silvio, dal legame di Berlusconi con Veronica Lario nasce Barbara Berlusconi. Barbara nel 2003 entra a far parte del consiglio di amministrazione di Fininvest e poi diventa amministratore delegato del Milan fino a quando la squadra non è stata venduta. Nel 2010 si laurea in filosofia all’Università Vita-Salute San Raffaele. Avendo anche un profilo Instagram, che aggiorna con frequenza, è insieme a Pier Silvio la figlia più nota: è stata spesso al centro del gossip per le sue relazioni amorose, come quando fu fidanzata con il calciatore del Milan Alexander Pato. Barbara ha cinque figli: due nati dalla relazione con Giorgio Valaguzza Alessandro, 2007, e Edoardo, 2009, e tre nati dalla storia con il suo attuale compagno, Lorenzo Guerrieri, Leone, 2016, Francesco Amos, 2018, e Ettore Quinto, 2021.

Chi è Eleonora Berlusconi

Eleonora è la quarta figlia di Silvio, è nata nel 1986, e lei insieme a Luigi sono i più riservati. La 37enne ha studiato alla St. John University di New York e non è chiaro se adesso viva a Londra insieme ai figli o se si sia trasferita a Milano. I suoi tre bambini Riccardo, 2013, Flora, 2016 e Artemisia sono nati dalla relazione con il modello inglese Guy Binns. La loro storia d'amore è giunta al capolinea probabilmente a maggio 2022 in seguito alla notizia di un possibile tradimento da parte di Binns. Il settimanale Chi la scorsa estate ha pubblicato le foto della prima vacanza da single di Eleonora dopo 11 anni. Dei cinque figli è l’unica a non sedere in nessun consiglio di amministrazione, pur detenendo un terzo di H14 (Holding italiana quattordicesima) che controlla il 21,42% di Fininvest.

Chi è Luigi Berlusconi

Luigi, che porta il nome del nonno paterno, è nato nel 1988. È laureato alla Bocconi di Milano in Economia e finanza e nel 2007 è entrato nell'impresa di famiglia come consigliere ed è anche il titolare della società B.e.I. Immobiliare, che gestisce il suo patrimonio e anche quello delle sorelle; è amministratore unico della holding B Cinque e presidente del consiglio di amministrazione di H14, di cui detiene un terzo delle quote assieme alle sorelle maggiori. Luigi Berlusconi si è sposato il 7 ottobre 2020 con Federica Fumagalli. Per le nozze la coppia aveva scelto una cerimonia molto intima e riservata a pochissimi invitati. Luigi e Federica hanno due figli: Emanuele Silvio e Tommaso Fabio.