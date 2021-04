Addio al noto hairstylist Stefano Bongarzone, Rita Dalla Chiesa: “Insieme per trent’anni, rimarrai nell’anima”

Sui social il messaggio della giornalista per la scomparsa dell’hairstylist e make-up arist noto al grande pubblico per le sue apparizioni televisive

A soli 55 anni è scomparso Stefano Bongarzone, noto hairstylist e make-up arist romano divenuto popolare per le sue apparizioni in alcune trasmissioni Rai.

A ricordarlo con un messaggio su Facebook è l'amica Rita Dalla Chiesa, legata al professionista da una solida e lunga amicizia: "Nessuno dovrebbe mai perdere un amico come te. Noi due in camerino, noi due nella vita, noi due nelle risate, noi due nelle confidenze, nelle canzoni e nei concerti di Gianna Nannini. Noi due nei litigi e nelle telefonate a notte fonda. Noi due davanti al Festival di Sanremo. Noi due per trent'anni insieme. Io con i miei casini e tu con i tuoi. Con gli amori persi e poi ritrovati. I tuoi consigli che non seguivo mai. Laura, Marzio e Manfredi, le tue grandi certezze. Eri la mia cassaforte amica. Sei e rimarrai nell'anima, Stefano", il messaggio della giornalista e conduttrice televisiva a corredo di una foto che la mostra accanto all'hairstylist.

"Un mio grande amico che ha condiviso con me un lunghissimo pezzo della mia vita professionale e privata" diceva di lui Rita Dalla Chiesa in un post di qualche anno fa pubblicato sul suo blog personale: "Per quanto io ricordi, lui c'è sempre stato. Ha curato spesso il "cuore", ma anche i capelli e il benessere della mia persona. Con lozioni, profumi intensi, speziati, e un trucco leggero che non mi ha mai snaturata. Tenendo sempre conto delle mie rughe e degli anni che stavano passando (?)".

Tanti i messaggi di cordoglio a corredo del post di Rita Dalla Chiesa, scritti da chi conosceva personalmente Stefano Bongarzone per la sua professionalità ma anche per il garbo con cui si mostrava in tv. Sulla pagina Facebook del salone di bellezza dell'hairstylist la famiglia e lo staff fanno sapere che i funerali si svolgeranno a Roma martedì 6 aprile presso la Chiesa di San Giovanni Crisostomo in via Emilio De Marchi 60.

Chi era Stefano Bongarzone

Nella bio del suo sito Stefano Bongarzone si definiva "un operaio del mio lavoro. Non smetto mai di lavorare perché il mio lavoro è nella mia vita. Amo l'armonia in tutto, compreso il settore estetico (?) Ho dedicato la mia vita alle donne e ne sono felice, vorrei continuare a farlo per molto tempo ancora. Ci metto la faccia, dico quello che penso e me ne prendo la responsabilità". Noto per la sua competenza nel settore dell'hairstyling, spesso veniva interpellato da tv e testate nazionali per un parere professionale (frequenti i suoi interventi nella rubrica 'Costume e Società' di Rai2) e partecipava come opinionista al programma di Radio Radio 'Io le donne non le capisco', condotto da Barbara Palombelli e Raffaella Longobardi.

Addolorati pe la sua scomparsa l'ex moglie Laura - con la quale hanno avuto sempre un grande rapporto di amicizia e affetto - il figlio Marzio, il compagno da tanto tempo Manfredi e la sorella Cristina.