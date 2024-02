Drammatico lutto nella Royal Family, è morto a 45 anni Tom Kingston

Lutto nella Royal Family. È morto a 45 anni Tom Kingston, marito di Lady Gabriella Windsor (ex fidanzato di Pippa Middleton). L'imprenditore è stato trovato senza vita in una residenza nel Gloucestershire, domenica sera. Allertati immediatamente i soccorsi, i paramedici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La moglie, Lady Gabriella, lo ha annunciato in una nota riversando tutto il suo dolore: "Tom era un uomo eccezionale che illuminava la vita di tutti coloro che lo conoscevano. La sua morte è stata un grande shock per tutta la famiglia e vi chiediamo di rispettare la nostra privacy mentre piangiamo la sua scomparsa". A esprimere profondo cordoglio, a nome di tutta la famiglia reale, anche re Carlo III e Camilla attraverso un portavoce di Buckingham Palace: "Il re e la regina sono stati informati della morte di Thomas e si uniscono al principe e alla principessa Michael di Kent e a tutti coloro che lo conoscevano nel piangere un membro molto amato della famiglia. In particolare, le Loro Maestà inviano i loro pensieri e le loro preghiere più sentiti a Gabriella e a tutta la famiglia Kingston".

Ancora sconosciute le cause della morte. Il Daily Mail fa sapere che verrà aperta un'inchiesta, anche se non si registrano circostanze sospette.